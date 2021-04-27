Плачущий сын не хотел отпускать на службу отца, который вскоре погиб на подлодке в Индонезии — видео

В Сети стало вирусным видео, которое в контексте трагедии стало пророческим. На его кадрах видно, как маленький сын старшего лейтенанта Имама Ади не хочет отпускать папу на службу, не давая ему выйти из комнаты, пишет Kompas. Мальчик отчаянно хнычет и зло кричит из-за того, что отец его не слушает. А мужчина лишь смеётся в ответ.

Видео © Facebook / Info Tabanan

Тем не менее Имам всё же покинул дом. И, как оказалось, навсегда. Он, как и 53 его товарища, поднялся на борт подлодки KRI Nanggala, которая отправилась в смертельный рейс. Отец погибшего моряка рассказал, что был удивлён, когда увидел, как ведёт себя его внук. Однако он не хочет верить в мистические предзнаменования. "Может, это просто совпадение", — отметил старик.

Скриншот © Facebook / Info Tabanan

Напомним, что о пропаже подлодки стало известно 21 апреля. Спустя два дня на судне закончился запас кислорода. А ещё через сутки подводную лодку "Нангала" обнаружили в Балийском море на глубине 850 м. Моряков признали погибшими, позже были найдены их тела.

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