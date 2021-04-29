На бойца ММА Солонина завели дело после драки с вице-президентом "Альфастрахования"

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против одного из петербуржцев, устроивших потасовку на Московском вокзале. Производство начато по ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

"В отношении другого петербуржца, 1990 г.р., будет решён вопрос о привлечении к уголовной ответственности после проведения судебно-медицинской экспертизы, определяющей степень телесных повреждений, причинённых потерпевшему", — добавили в МВД.

Как сообщает телеканал "360", речь идёт о бойцах ММА Никите Солонине и Артёме Тарасове и их конфликте с вице-президентом "Альфастрахования" Андреем Сорокиным. Тарасов рассказал свою версию событий.

"Мы спали в вагоне-ресторане. Никите сделала замечание незнакомая девушка. Попросила, чтобы он убрал ноги с сиденья. Он так и поступил, но тут вмешался мужчина. Он был очень пьяный. Стал провоцировать конфликт с Никитой, оскорблять", — рассказал Тарасов.

Артём добавил, что Солонин с оппонентом тогда не подрались, ограничившись словесной перепалкой. Затем, по мнению Тарасова, Сорокин договорился с кем-то о том, чтобы спортсменов встретили на вокзале.

"Там ему все в ножки кланялись. Мы тоже хотели добиться, чтобы его проверили, отправили на медосвидетельствование. Но он сразу ушёл. Даже полицейские не понимали, что происходит. В итоге нас вчера отпустили. И выходит, что если человек со связями, то может так решать вопросы. Никита ему, конечно, тоже много наговорил, но это было уже в ответ", — пояснил Тарасов.

Напомним, что о задержании Артёма Тарасова и его коллеги Никиты Солонина на Московском вокзале в Санкт-Петербурге стало известно в ночь на 28 апреля.

Авторы