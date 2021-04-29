Киргизский спецназ занял заставу на территории Таджикистана. Видео © Соцсети

Киргизский спецназ захватил заставу Таджикистана. Об этом заявила погранслужба Киргизии.

В ответ на это Таджикистан начал обстрел пяти пограничных застав Киргизии, на заставе Достук в результате этих действий начался пожар. Об этом сообщает киргизское агентство Кабар.

Фото © Соцсети

Как ранее сообщал Лайф, обе стороны стягивают к очагу конфликта войска. Очевидцы сообщают о катящихся по дорогам танках БТР и БМП. Некоторые даже видели поднятые по боевой тревоге самолёты.

Напомним, около 11 часов утра на границе стран возле села Кёк-Таша Баткенского района Баткенской области произошёл конфликт. В Бишкеке заявили, что представители Таджикистана пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, но представители Киргизии выступили против и начали спиливать столб. Стороны стали закидывать друг друга камнями, потом конфликт перерос в стрельбу. Всего на границе собралось около 200–300 человек.



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