Путин рассказал французским бизнесменам, как зарабатывать триллионы рублей

Российские власти создают комфортные условия для иностранных инвестиций в страну. Благодаря этому французские капиталовложения в Россию достигают почти 17 млрд долларов. Хотя мы при этом вложили в экономику Франции всего три миллиарда.

"Могли бы и больше, если бы французские регуляторы, государственные власти так же относились к российскому бизнесу, как в России — к французскому", — отметил по этому поводу Владимир Путин.

В качестве примера недобросовестной конкуренции со стороны ряда стран он привёл "Северный поток – 2". И для наглядности процитировал сатирического писателя Салтыкова-Щедрина, предположив, что некоторые в Европе думают, что "электричество берётся прямо из розетки, а как оно туда попадает, никто не вдаётся в подробности".

Тем не менее Путин позвал французов на Петербургский международный экономический форум и перечислил, какие преференции создаёт государство для инвесторов.

Надо отметить, что особые условия Россия предлагает тем, кто локализует своё производство на нашей территории.

"Те зарубежные партнёры, кто в своё время прислушался к рекомендациям Правительства России и пошёл по пути перевода промышленных мощностей в Россию, сейчас могут на равных с их российскими коллегами условиях участвовать в тендерах, совокупный объём которых исчисляется триллионами рублей", — рассказал президент.

Он также сообщил о планах запустить в России программу "золотых виз". В рамках неё инвесторам в реальную экономику будет выдаваться вид на жительство. Такая практика, кстати, применяется во многих странах.

"Убеждены, что такие встречи создают "мостики" между Россией и Францией через инвестиции и экономическое сотрудничество", — констатировал председатель совета директоров "Тоталь" Патрик Пуянне.

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