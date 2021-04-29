Путин рассказал французским бизнесменам, как зарабатывать триллионы рублей
Несмотря на порой жёсткие политические разногласия между властями разных стран, бизнесмены продолжают сотрудничество со своими зарубежными коллегами, выстраивая тем самым мосты между государствами. Подтверждение тому — уже четвёртая за последние несколько лет встреча Владимира Путина с представителями деловых кругов Франции.
Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов Франции (в режиме видеоконференции). Фото © Kremlin.ru
Российские власти создают комфортные условия для иностранных инвестиций в страну. Благодаря этому французские капиталовложения в Россию достигают почти 17 млрд долларов. Хотя мы при этом вложили в экономику Франции всего три миллиарда.
"Могли бы и больше, если бы французские регуляторы, государственные власти так же относились к российскому бизнесу, как в России — к французскому", — отметил по этому поводу Владимир Путин.
В качестве примера недобросовестной конкуренции со стороны ряда стран он привёл "Северный поток – 2". И для наглядности процитировал сатирического писателя Салтыкова-Щедрина, предположив, что некоторые в Европе думают, что "электричество берётся прямо из розетки, а как оно туда попадает, никто не вдаётся в подробности".
Тем не менее Путин позвал французов на Петербургский международный экономический форум и перечислил, какие преференции создаёт государство для инвесторов.
Надо отметить, что особые условия Россия предлагает тем, кто локализует своё производство на нашей территории.
"Те зарубежные партнёры, кто в своё время прислушался к рекомендациям Правительства России и пошёл по пути перевода промышленных мощностей в Россию, сейчас могут на равных с их российскими коллегами условиях участвовать в тендерах, совокупный объём которых исчисляется триллионами рублей", — рассказал президент.
Он также сообщил о планах запустить в России программу "золотых виз". В рамках неё инвесторам в реальную экономику будет выдаваться вид на жительство. Такая практика, кстати, применяется во многих странах.
"Убеждены, что такие встречи создают "мостики" между Россией и Францией через инвестиции и экономическое сотрудничество", — констатировал председатель совета директоров "Тоталь" Патрик Пуянне.
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