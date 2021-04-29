Трюк с исчезновением: в Арзамасе двое в медкостюмах ограбили ювелирный на 9 млн и скрылись в дыму

Злоумышленники прокрались в ювелирный салон "Золотой скорпион" в ТЦ "Метро" и вынесли из него украшения на общую сумму в девять миллионов рублей. На записи с камеры наблюдения видно, что два человека в белых защитных комбинезонах, медицинских масках и перчатках без труда проникли в помещение торгового центра, а через несколько минут выбежали с огромной сумкой. Неизвестно, для большей эффектности или же чтобы скрыть следы преступления, напоследок преступники закинули дымовую шашку. Теперь их поисками занимается полиция.