Трюк с исчезновением: в Арзамасе двое в медкостюмах ограбили ювелирный на 9 млн и скрылись в дыму
Злоумышленники действовали быстро и нагло, теперь на их поиски брошены все силы полиции.
Фото © LIFE
В Арзамасе двое в медкостюмах ограбили ювелирный на 9 млн и скрылись в дыму. Видео © LIFE
Дерзкое ограбление произошло накануне в Арзамасе. Там двое грабителей, облечённых в медицинские защитные костюмы, проникли в торговый центр и обнесли ювелирный бутик. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Злоумышленники прокрались в ювелирный салон "Золотой скорпион" в ТЦ "Метро" и вынесли из него украшения на общую сумму в девять миллионов рублей. На записи с камеры наблюдения видно, что два человека в белых защитных комбинезонах, медицинских масках и перчатках без труда проникли в помещение торгового центра, а через несколько минут выбежали с огромной сумкой. Неизвестно, для большей эффектности или же чтобы скрыть следы преступления, напоследок преступники закинули дымовую шашку. Теперь их поисками занимается полиция.
Ранее Лайф рассказывал, что в Париже грабители вынесли из фешенебельного отеля драгоценности на 100 тысяч евро (около девяти миллионов рублей).
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