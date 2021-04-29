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До пяти выросло число погибших в конфликте Киргизии и Таджикистана

Общее число пострадавших достигло 57. В Таджикистане сообщили, что ранения получил и мэр приграничного города.

29 апреля 2021, 14:49

Кадр видео / Соцсети

До пяти выросло число погибших в конфликте Киргизии и Таджикистана. Видео © Соцсети

В результате боестолкновений между Киргизией и Таджикистаном до двух возросло число жертв с киргизской стороны. Также 26 человек пострадали, об этом сообщает Минздрав страны.

Тем временем в отделе по связям с общественностью и СМИ пограничной службы Госкомитета национальной безопасности Киргизии рассказали Лайфу о текущей ситуации на границе.

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"В местности Головно Баткенского района Баткенской области ситуация остаётся напряжённой. Ранее автодорога Исфара – Ворух была перекрыта гражданами Киргизии. С 14:05 началась перестрелка между войсковыми подразделениями сторон. В ходе перестрелки получили ранения гражданские лица и военнослужащие Киргизии", — говорится в сообщении.

В свою очередь в мэрии приграничного таджикского города Исфары сообщили, что погибли трое человек, пострадал 31, включая самого мэра Исфары, пишет РИА "Новости".

Для деэскалации возникшего конфликта планируется провести двустороннюю встречу премьер-министра Киргизии Улукбека Марипова с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой. Об этом на сайте сообщило Правительство Киргизии.

Как ранее сообщал Лайф, обе стороны стягивают к очагу конфликта войска. Очевидцы сообщают о катящихся по дорогам танках БТР и БМП. Некоторые даже видели поднятые по боевой тревоге самолёты.

Напомним, около 11 часов утра на границе стран возле села Кок-Таш Баткенского района Баткенской области произошёл конфликт. В Бишкеке заявили, что представители Таджикистана пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, но представители Киргизии выступили против и начали спиливать столб. Стороны стали закидывать друг друга камнями, потом конфликт перерос в стрельбу. Всего на границе собралось около 200–300 человек.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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