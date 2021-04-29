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Актёра из популярных сериалов задержали в Москве с наркотиками на руках

Артист привлёк внимание полицейских своим странным поведением. Теперь его судьбу решит суд.

29 апреля 2021, 14:35
<p>Андрей Лаптев. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/287460/foto/377977/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Андрей Лаптев. Фото © kino-teatr.ru

В Москве задержали 42-летнего актёра театра и кино Андрея Лаптева. Как сообщает kp.ru, у него нашли наркотики.

Полицейские остановили артиста в районе Филёвского бульвара, досмотрели и заметили его подозрительное поведение. Выяснилось, что у мужчины на руках находился странный свёрток с порошкообразным веществом белого цвета.

"Экспертиза показала, что Андрей Лаптев носил при себе свёрток с наркотическим веществом производным N-метилэфедрона весом 1,97 грамма. В соответствии с законом мужчина был задержан", — заявили в правоохранительных органах.

Актёра отправили под стражу. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Андрей Лаптев — актёр театра и кино. Снимался в таких картинах, как "Большая игра", "Закон и порядок", "Безмолвный свидетель" и "Я счастливая!" В 2009 году артист был осуждён по статье 162 УК РФ — "Разбой". После получения судимости карьера Лаптева оборвалась, его перестали приглашать сниматься в кино и сериалах. Чем занимался актёр последние 12 лет, неизвестно.

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А ранее своё первое интервью после того, как его признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорили к восьми годам, дал актёр Михаил Ефремов.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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