Актёра из популярных сериалов задержали в Москве с наркотиками на руках
Артист привлёк внимание полицейских своим странным поведением. Теперь его судьбу решит суд.
Андрей Лаптев. Фото © kino-teatr.ru
В Москве задержали 42-летнего актёра театра и кино Андрея Лаптева. Как сообщает kp.ru, у него нашли наркотики.
Полицейские остановили артиста в районе Филёвского бульвара, досмотрели и заметили его подозрительное поведение. Выяснилось, что у мужчины на руках находился странный свёрток с порошкообразным веществом белого цвета.
"Экспертиза показала, что Андрей Лаптев носил при себе свёрток с наркотическим веществом производным N-метилэфедрона весом 1,97 грамма. В соответствии с законом мужчина был задержан", — заявили в правоохранительных органах.
Актёра отправили под стражу. Его дальнейшую судьбу решит суд.
Андрей Лаптев — актёр театра и кино. Снимался в таких картинах, как "Большая игра", "Закон и порядок", "Безмолвный свидетель" и "Я счастливая!" В 2009 году артист был осуждён по статье 162 УК РФ — "Разбой". После получения судимости карьера Лаптева оборвалась, его перестали приглашать сниматься в кино и сериалах. Чем занимался актёр последние 12 лет, неизвестно.
А ранее своё первое интервью после того, как его признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорили к восьми годам, дал актёр Михаил Ефремов.
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