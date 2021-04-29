Уже пять регионов РФ продлили майские праздники на 11 мая
Кроме того, в некоторых субъектах дополнительным выходным днём объявили 13 мая.
Фото © ТАСС / AP
Пять регионов России продлили на день длинные выходные по случаю майских праздников. Пока что дольше отдыхать будут в Адыгее, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Пензенской и Саратовской областях.
Это связано с тем, что 11 мая празднуется Радоница — единый день поминовения усопших.
Тем временем в Адыгее, Башкирии и Татарстане дополнительным выходным днём объявили 13 мая по случаю мусульманского праздника Ураза-Байрам, говорят в пресс-службах руководителей этих республик. В Крыму по этому же случаю выходным днём сделали 14 мая.
Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно. Большинство россиян планируют провести эти дни дома или на даче. Ещё 11% отправятся в путешествие по России, а 2% уедут за границу.
Выбор редакции
Химик перечислил безопасные и не очень способы покраски яиц на Пасху
Попова призвала отказаться от массовых мероприятий в майские праздники и провести их в кругу семьи
В "Газпроме" сообщили об изменении стратегии компании
Франция может начать принимать иностранных туристов с 9 июня
НАТО приступило к организованному выводу военного контингента из Афганистана
Комментариев: 0