Уже пять регионов РФ продлили майские праздники на 11 мая

Пять регионов России продлили на день длинные выходные по случаю майских праздников. Пока что дольше отдыхать будут в Адыгее, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Пензенской и Саратовской областях.

Это связано с тем, что 11 мая празднуется Радоница — единый день поминовения усопших.

Тем временем в Адыгее, Башкирии и Татарстане дополнительным выходным днём объявили 13 мая по случаю мусульманского праздника Ураза-Байрам, говорят в пресс-службах руководителей этих республик. В Крыму по этому же случаю выходным днём сделали 14 мая.

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