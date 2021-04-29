Рэпера Моргенштерна признали угрозой нацбезопасности Украины

Рэпера Алишера Валеева, известного под сценическим псевдонимом Моргенштерн, сочли угрозой для безопасности Украины. К такому заключению пришла СБУ, сообщает Министерство культуры и информационной политики Незалежной.

"22 апреля 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, Валеева Алишера Тагировича", — говорится на сайте министерства.

У Моргенштерна должны были быть концерты на Украине летом, но теперь выходит, что они не состоятся. Впрочем, артиста это не особо расстроило.

"Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные. И, похоже, снова будут переноситься концерты, потому что большая часть артистов уже всё перенесли. Особенно после истории с Одессой. Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать", — сказал он в прямом эфире у себя в "Инстаграме".

Ранее стало известно, что украинская прокуратура открыла дело против российских артистов, выступавших на открытии Керченского моста в Крыму весной 2018 года. Всего в списке оказалось 23 исполнителя.

Алишер Моргенштерн — российский рэпер и видеоблогер, популярность которому принёс проект "Изирэп" на YouTube. В рамках своего шоу он учил подписчиков создавать музыку в стиле рэп. Октябрь 2018 года был ознаменован для Моргенштерна выходом альбома "До того как стал известен", который сделал его мегапопулярным блогером и музыкантом. Подробнее о творческой биографии и личной жизни Моргенштерна читайте на сайте uznayvse.ru.

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