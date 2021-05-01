"Миссия осуществлялась в чрезвычайных условиях": Появилось видео прибытия Благодатного огня в Москву

В Москву доставили Благодатный огонь. Видео © LIFE

Благодатный огонь к Пасхе доставлен по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москву 1 мая. За ним в храм Гроба Господня в Иерусалиме отправилась делегация Фонда Андрея Первозванного во главе с председателем попечительского совета фонда Владимиром Якуниным.

"Сегодня, как и в прошлом году, эта миссия осуществлялась в чрезвычайных условиях, и даже сейчас мы вынуждены и сохранять дистанцию, и маски носить. Но тем не менее радость от этого события остаётся неизменной и очень высокой", — сказал он.

Огонь в Москву был доставлен в 19-й раз, впервые в истории современной России это произошло в 1992 году. Теперь его частицы будут переданы в 25 городов и регионов России.

Напомним, что Благодатный огонь сошёл в иерусалимском храме Гроба Господня сегодня около двух часов дня. Лайф показывал видео схождения.

Авторы