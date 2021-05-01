"Падала мебель, женщины кричали": Соседи рассказали о поножовщине с участием звезды "Пацанок" Милас

Соседи рассказали о поножовщине с участием звезды "Пацанок" Милас. Видео © LIFE

Соседи диджея Яны Бородиной, в квартире которой произошла поножовщина с участием звезды "Пацанок", ведущей шоу "Ревизорро" Ксении Милас, рассказали Лайфу, что происходило в ночь происшествия.

"Слышали, как мебель падала. Женщины кричали. Дознаватель сказал, что пострадавшая жива, поехали зашивать. Я спросила: "Состояние тяжёлое?" Он сказал, что нет, в принципе, нормальное", — сказала одна из соседок и добавила, что никогда не видела Бородину или Милас пьяными.

Другая соседка рассказала, что увидела следы крови, когда выходила гулять с собакой в полвосьмого утра.

"Я потом была понятая ещё, видела, как у них там было кровищи много на полу. Раненых людей я не видела. Но я была в самой квартире, и там крови много было. В коридоре много крови очень было", — отметила женщина.

Напомним, инцидент произошёл в квартире Бородиной накануне во время вечеринки. Одна из девушек набросилась на подругу диджея и несколько раз ударила её ножом в грудь и руки, пострадавшую госпитализировали. Лайф выяснил, что нападавшей оказалась звезда шоу "Пацанки" Ксения Милас, которую с Бородиной связывают тёплые отношения.

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