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"Падала мебель, женщины кричали": Соседи рассказали о поножовщине с участием звезды "Пацанок" Милас

Они утверждают, что никогда не видели ни саму Ксению, ни её подругу, диджея Яну Бородину, в нетрезвом состоянии.

1 мая 2021, 18:59

Фото © LIFE

Соседи рассказали о поножовщине с участием звезды "Пацанок" Милас. Видео © LIFE

Соседи диджея Яны Бородиной, в квартире которой произошла поножовщина с участием звезды "Пацанок", ведущей шоу "Ревизорро" Ксении Милас, рассказали Лайфу, что происходило в ночь происшествия.

"Слышали, как мебель падала. Женщины кричали. Дознаватель сказал, что пострадавшая жива, поехали зашивать. Я спросила: "Состояние тяжёлое?" Он сказал, что нет, в принципе, нормальное", — сказала одна из соседок и добавила, что никогда не видела Бородину или Милас пьяными.

Кровь, бинты и шприцы: Лайф публикует видео из подъезда, где звезда "Пацанок" Милас устроила поножовщину

Кровь, бинты и шприцы: Лайф публикует видео из подъезда, где звезда "Пацанок" Милас устроила поножовщину

Другая соседка рассказала, что увидела следы крови, когда выходила гулять с собакой в полвосьмого утра.

"Я потом была понятая ещё, видела, как у них там было кровищи много на полу. Раненых людей я не видела. Но я была в самой квартире, и там крови много было. В коридоре много крови очень было", отметила женщина.

Напомним, инцидент произошёл в квартире Бородиной накануне во время вечеринки. Одна из девушек набросилась на подругу диджея и несколько раз ударила её ножом в грудь и руки, пострадавшую госпитализировали. Лайф выяснил, что нападавшей оказалась звезда шоу "Пацанки" Ксения Милас, которую с Бородиной связывают тёплые отношения.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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