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Очередная магнитная буря класса G1 накроет Землю в воскресенье

Скорость солнечных частиц настолько велика, что за секунду они пролетают расстояние от Москвы до Воронежа.

1 мая 2021, 18:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На Землю надвигается очередной солнечный шторм. Магнитная буря ожидается на планете уже завтра и, как сообщает издание Express, может негативно сказаться на работе околоземных спутников.

В этот раз причиной шторма стали не вспышки на Солнце, а дыра, извергающая солнечные частицы, которые с огромной скоростью направляются в сторону Земли. За секунду эта волна пролетает 500 километров (расстояние от Москвы до Воронежа), а за час — 1,8 миллиона километров (45 экваторов).

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Пока грядущей буре присвоили класс G1. Такие штормы вызывают небольшие колебания электросетей, а в тёмное время суток освещают небо северных широт полярным сиянием. Впрочем, в любой момент прогноз может измениться, как это произошло с магнитной бурей, ожидаемой учёными в середине мая. Изначально 14-го числа индекс шторма должен был составить Kp=5, но увеличился до Kp=6, а буре присвоили значение G2.

"Прогнозы часто меняются — по мере поступления данных, согласно нашим алгоритмам прогнозирования. Сначала ориентируемся на сведения, поступающие со спутников, и уточняем прогноз. Что касается влияния магнитной бури на людей, скорее всего, она может повлиять на метеозависимых", — рассказал в беседе Ura.ru астрофизик Сергей Кузин.

Предыдущая магнитная буря, вызванная вспышками на Солнце, ожидалась на планете 25 апреля. В связи с этим Лайф рассказывал, кому и чем конкретно грозит такая солнечная активность.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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