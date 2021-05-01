Очередная магнитная буря класса G1 накроет Землю в воскресенье
Скорость солнечных частиц настолько велика, что за секунду они пролетают расстояние от Москвы до Воронежа.
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На Землю надвигается очередной солнечный шторм. Магнитная буря ожидается на планете уже завтра и, как сообщает издание Express, может негативно сказаться на работе околоземных спутников.
В этот раз причиной шторма стали не вспышки на Солнце, а дыра, извергающая солнечные частицы, которые с огромной скоростью направляются в сторону Земли. За секунду эта волна пролетает 500 километров (расстояние от Москвы до Воронежа), а за час — 1,8 миллиона километров (45 экваторов).
Пока грядущей буре присвоили класс G1. Такие штормы вызывают небольшие колебания электросетей, а в тёмное время суток освещают небо северных широт полярным сиянием. Впрочем, в любой момент прогноз может измениться, как это произошло с магнитной бурей, ожидаемой учёными в середине мая. Изначально 14-го числа индекс шторма должен был составить Kp=5, но увеличился до Kp=6, а буре присвоили значение G2.
"Прогнозы часто меняются — по мере поступления данных, согласно нашим алгоритмам прогнозирования. Сначала ориентируемся на сведения, поступающие со спутников, и уточняем прогноз. Что касается влияния магнитной бури на людей, скорее всего, она может повлиять на метеозависимых", — рассказал в беседе Ura.ru астрофизик Сергей Кузин.
Предыдущая магнитная буря, вызванная вспышками на Солнце, ожидалась на планете 25 апреля. В связи с этим Лайф рассказывал, кому и чем конкретно грозит такая солнечная активность.
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