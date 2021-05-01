Володин после общения с пенсионеркой призвал кабмин и ЦБ услышать диалог депутатов и избирателей

Спикер Госдумы подчеркнул, что такие разговоры с жителями напрямую не только полезны, но и необходимы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительству и Центробанку стоит прислушиваться к диалогам между депутатами и избирателями. Спикер нижней палаты парламента в своём телеграм-канале рассказал о недавнем визите в Саратовскую область и в частности — о разговоре с ветераном труда Анной Александровной.

Володин подчеркнул, что форма общения с жителями напрямую не только полезна, но и необходима.

"Возможно, у кого-то возникнет вопрос: а правильна ли такая форма работы? На мой взгляд, не только правильна, но и необходима. Потому что всё то, что вы видели в ходе рабочей поездки, — это обязательства. Выполняя их, мы повышаем качество и эффективность власти", — отметил спикер.

Володин выразил надежду, что его коллеги из Правительства РФ и Центрального банка задумаются после того, как увидят наказ жителей в новостях федерального уровня.

"Все говорят о необходимости разговаривать с людьми, слушать и слышать их, но правильно было бы услышать и тот диалог, который идёт с избирателями у депутатов в ходе встреч в регионах, и в Госдуме, когда депутаты задают вопросы, заслушивая министров. Они не придуманные", — заявил председатель Госдумы.