"Трагическое стечение обстоятельств": Автоэксперт Шкуматов оценил действия водителей в страшном ДТП с детьми на Ставрополье

Причиной аварии в Волгоградской области, где погибли пять юных баскетболисток, стало трагическое стечение обстоятельств: неудавшийся обгон на дороге, сделанной не по нормам ГОСТ. Таким мнением с Лайфом поделился руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов", член общественного совета ГУ МВД России по Москве, автоэксперт Пётр Шкуматов.

Он отметил, что, скорее всего, водитель "КамАЗа" действовал по правилам дорожного движения, поскольку он, будучи загруженным, резко затормозил с целью избежать ДТП и перевернулся. И здесь некого винить, кроме водителя "девятки", вышедшего на обгон.

"Я думаю, что если грузовик опрокинулся, то он тормозил. Если бы он газ держал, то его бы вытащило, наоборот. КамАЗ выполнял все требования ПДД, а легковушка могла неправильно оценить скорость КамАЗа и свои технические возможности по обгону", — отметил Шкуматов.

Эксперт добавил, что встречные столкновения — распространённая причина смертей на дорогах, ведь водители порой не могут просчитать вероятность успешного обгона других участников движения.

"Встречное столкновение у нас является самой распространённой причиной смерти на дорогах. Ошибки во время обгона являются причиной смерти тысяч людей. Я сам бывал в таких ситуациях, когда ты начинаешь обгон, — я лично начинал обгон, будучи абсолютно уверенным, что я успею его завершить. Но оказывалось, что скорость транспортного средства, которое едет мне навстречу, выше, чем я предполагал. Но это происходит, когда ты на встречке и рядом с вами уже другой автомобиль, который вы обгоняете. И, соответственно, делать вам нечего", — объяснил координатор общества "Синие ведёрки".

Шкуматов также раскрыл особенности строительства дорог в России, рассказав про нормы ГОСТ. А конкретно — про необходимость наличия обочины на каждой из них.

"Если бы наши дороги делали по ГОСТ, то там была бы, минимум, метровая обочина и таких трагедий можно было бы избежать. Если обочина — метр и с каждой стороны ширина полосы 3,75 метра. Итого — 4,75 метра. Норма дорог 9,5 метра, три транспортных средства могут разъехаться. А на 7,5 метра грузовик и две легковушки не разъезжаются", — подытожил собеседник Лайфа.

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