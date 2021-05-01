Лайф публикует видео момента жуткого ДТП с детьми в Ставрополье
Спровоцировавший аварию водитель "девятки" пытался обогнать ряд из более чем десяти автомобилей.
Фото © LIFE
Появилось видео момента жуткого ДТП с детьми в Ставрополье. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа появилось видео с моментом жуткого ДТП в Ставропольском крае, унёсшего жизни пяти юных баскетболисток.
На кадрах видно, как "девятка", выехав на встречную полосу, пытается совершить обгон более чем десяти транспортных средств, включая два грузовика. Осознав, что сделать это не получится, водитель спешит вклиниться в свой ряд, но всё же задевает КамАЗ, едущий навстречу. В результате грузовик заваливается на бок и влетает прямо в микроавтобус с детьми.
Напомним, накануне Лайф выяснил личность водителя ВАЗ-2109. На допросе он заявил, что практически ничего не помнит, однако не стал отрицать, что пытался совершить опасный манёвр, который и повлёк за собой трагедию. Сейчас он, водитель микроавтобуса, а также директор спортивной школы, где занимались девочки, задержаны. В ближайшее время суд выберет им меру пресечения. Как уже сообщал Лайф, жертвами аварии стали пять девочек, ещё девять несовершеннолетних пострадали.
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