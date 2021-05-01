Лайф публикует видео момента жуткого ДТП с детьми в Ставрополье

На кадрах видно, как "девятка", выехав на встречную полосу, пытается совершить обгон более чем десяти транспортных средств, включая два грузовика. Осознав, что сделать это не получится, водитель спешит вклиниться в свой ряд, но всё же задевает КамАЗ, едущий навстречу. В результате грузовик заваливается на бок и влетает прямо в микроавтобус с детьми.