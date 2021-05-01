"Где родился, там и пригодился": Тарасова оценила возвращение Трусовой к Тутберидзе
А по мнению Александра Жулина, спортсменка, исходя из опыта работы с обоими наставниками, просто выбрала того, с кем ей комфортнее и с кем она видит больше перспектив.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Уход фигуристки Александры Трусовой от Евгения Плющенко — это правильное решение, считает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Таким мнением она поделилась с газетой "Спорт-Экспресс".
"Саша умница, это правильное решение. Где родился, там и пригодился", — сказала Тарасова.
О переходе Трусовой к Тутберидзе также высказался российский тренер Александр Жулин. По его мнению, спортсменка, исходя из опыта работы с обоими наставниками, просто выбрала того, с кем ей комфортнее и с кем она видит больше перспектив. Жулин не исключил, что в академии Плющенко в целом могут быть проблемы.
"Возможно, есть какие-то причины, которых мы не знаем. Что-то там разваливается — уходят тренеры и ученики. Что-то в этой системе даёт какой-то сбой. А может, просто нужно время, чтобы адаптировать всё это под тренерскую работу", — сказал он.
Напомним, ранее Плющенко объявил на своей странице в "Инстаграме", что прекращает сотрудничество с Трусовой. По словам тренера, сегодня истекает срок их контракта, после чего он "отпускает Сашу обратно".
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