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В Волгоградской области 3 мая объявили траур по погибшим в ДТП на Ставрополье детям

Тем временем губернатор Ставрополья Владимиров сообщил, что выписана первая девочка из пострадавших в аварии.

1 мая 2021, 09:35
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Власти Волгоградской области объявили 3 мая траур в связи с ДТП на Ставрополье, где погибло пять юных баскетболисток СШОР № 2. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"От имени жителей Волгоградской области выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Прошу почтить память погибших минутой молчания", — приводятся слова Бочарова на сайте области.

Лайф публикует список пострадавших в жутком ДТП на Ставрополье, унёсшем жизни пяти юных баскетболисток

Лайф публикует список пострадавших в жутком ДТП на Ставрополье, унёсшем жизни пяти юных баскетболисток

В свою очередь, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что выписана первая девочка из пострадавших в ДТП.

"В то же время ещё восемь детей находятся в лечебных учреждениях Ставрополя. В край прибыли родные погибших и пострадавших детей... Встретили, разместили, сопровождаем, оказываем содействие", — написал он в "Инстаграме".

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Руководитель пресс-службы губернатора Алексей Нос в беседе с Лайфом сообщил, что власти Ставрополья окажут помощь в доставке тел детей в Волгоградскую область.

"Губернатор дал поручение о том, чтобы оказать содействие по размещению, питанию и сопровождению родственников (погибших и пострадавших детей. — Прим. Лайфа) и, конечно же, оказать полнейшую поддержку здесь на месте. С нашей стороны также будет помощь организационно в отправке и доставке (тел погибших. — Прим. Лайфа) в Волгоградскую область. Эти вопросы прорабатываются сейчас, они на контроле", — сказал глава пресс-службы.

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На Ставрополье задержаны два водителя и директор спортшколы по делу о страшном ДТП с детьми

Как уже писал Лайф, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. Жертвами аварии стали пять девочек. Девять несовершеннолетних попали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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