Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой и напомнил о важности милосердия
Предстоятель РПЦ отметил, что "мир страдает от губительного поветрия", поэтому пример жертвенности Христа актуален как никогда.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
В нынешнее непростое время особенно важно проявлять милосердие и заботу по отношению к окружающим людям. Такое напутствие дал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём пасхальном послании к верующим.
"В нынешнее непростое время особенно важно поддержать тех, кто болен и немощен, кто скорбит из-за утраты своих родных и близких, кто лишился средств к существованию, кто не может прийти в храм. Окажем посильную помощь страждущим, не пройдём равнодушно мимо тех, кто нуждается в человеческом участии, внимании и заботе", —говорится в послании.
Предстоятель РПЦ отметил, что "мир страдает от губительного поветрия", поэтому пример жертвенности Христа актуален как никогда.
"В ответ на Божественную любовь мы призваны являть "любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры" (1-е посланию Тимофею, 1, 5). В ответ на Его милосердие — оказывать милость окружающим нас людям. В ответ на Его попечение — заботиться об устроении общественной жизни в согласии с высокими евангельскими идеалами", — подчеркнул патриарх.
Глава РЦП добавил, что многие прихожане не смогли посещать богослужения из-за эпидемиологических мер, связанных с коронавирусом. И это продемонстрировало важность использования любой возможности для того, чтобы принять участие в совместных церковных мероприятиях.
"Приобретённый нами опыт показал, сколь важно ценить и использовать любую возможность для того, чтобы участвовать в совместной молитве, в богослужениях и святых таинствах, наипаче же — в Божественной евхаристии, которая соединяет нас со Христом и друг с другом", — подытожил патриарх Кирилл.
Ранее протоиерей Александр Ильяшенко рассказал Лайфу о том, кому не стоит посещать пасхальные богослужения.
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