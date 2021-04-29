Роспотребнадзор призвал пожилых москвичей отметить Пасху дома

Столичный Роспотребнадзор посоветовал православным прихожанам старше 65 лет отказаться от посещения храмов и отпраздновать Пасху дома. В целом напоминание о соблюдении необходимых санитарных мер относится ко всем жителям Москвы в связи с грядущими религиозными праздниками, в том числе Ураза-байрама у мусульман, а также продолжительными выходными с 1 по 10 мая.

Главам религиозных конфессий предложено по возможности сократить число прихожан. А к людям старше 65 лет организовать индивидуальный подход, чтобы они смогли присутствовать на богослужениях, церемониях и обрядах дистанционно. Например, подумать о видео- и аудиотрансляциях. Также ведомство обязало всех священнослужителей носить маски при близком контакте с верующими и соблюдать социальную дистанцию.

"Руководителям религиозных конфессий предложено довести до сведения священнослужителей и обслуживающего персонала информацию о значении организованной и проводимой в настоящее время в Москве вакцинальной кампании против CoViD-19 для защиты граждан и обеспечения иммунной прослойки", — добавляется в материале.

Управление Роспотребнадзора по столице России посоветовало москвичам встретить Великие праздники дома, в кругу близких, а во время майских праздников ограничить посещение массовых мероприятий. С 1 по 10 мая, со своей стороны, ведомство обещало усилить контрольно-надзорные меры по соблюдению противоэпидемических мероприятий.

В целом Роспотребнадзор оценил ситуацию с ковидом в Москве как напряжённую. Отмечается, что уровень заболеваемости превышает среднероссийские показатели.

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