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Стала известна дата отправки актрисы и режиссёра фильма "Вызов" на МКС

Снимет картину Клим Шипенко, а кто исполнит главную роль, пока не известно.

29 апреля 2021, 19:22

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-19", на борту которого будут космонавт, актриса и режиссёр фильма "Вызов" Клим Шипенко, состоится 5 октября. Об этом сообщили в журнале "Русский космос".

Сейчас к модулю примыкает корабль "Союз МС-18", пристыковавшийся к МКС 9 апреля.

Около трёх тысяч россиянок захотели сняться в фильме на МКС

Около трёх тысяч россиянок захотели сняться в фильме на МКС

Напомним, о съёмках первого в истории художественного фильма, который будет снят в космосе, объявили в сентябре 2020 года. Они должны пройти на Международной космической станции (МКС) уже этой осенью. Рабочее название картины — "Вызов". Её режиссёром выступит автор фильмов "Текст", "Салют-7" и "Холоп" Клим Шипенко.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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