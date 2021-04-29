Словакия опубликовала договор о покупке российской вакцины "Спутник V"
Первая партия препарата была доставлена в республику 1 марта.
Фото © sputnikvaccine.com
Словакия опубликовала договор о покупке российской антиковидной вакцины "Спутник V". Документ, на придании огласке которого настаивала президент страны Зузана Чапутова, доступен на сайте Минздрава республики.
Закупка 1 марта первой партии вакцины "Спутник V" вызвала скандал в рядах правящей коалиции в Словакии. Разногласия в ней привели к отставке премьера Игоря Матовича, инициировавшего приобретение препарата, и главы Минздрава Марека Крейчи. Позже в РФПИ попросили правительство Словакии вернуть партию "Спутника V" из-за нарушений контракта.
При этом Словакия решила предать огласке текст соглашения о закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" даже в случае несогласия Москвы. РФ, впрочем, была не против.
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