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Словакия опубликовала договор о покупке российской вакцины "Спутник V"

Первая партия препарата была доставлена в республику 1 марта.

29 апреля 2021, 19:15
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © sputnikvaccine.com

Словакия опубликовала договор о покупке российской антиковидной вакцины "Спутник V". Документ, на придании огласке которого настаивала президент страны Зузана Чапутова, доступен на сайте Минздрава республики.

Закупка 1 марта первой партии вакцины "Спутник V" вызвала скандал в рядах правящей коалиции в Словакии. Разногласия в ней привели к отставке премьера Игоря Матовича, инициировавшего приобретение препарата, и главы Минздрава Марека Крейчи. Позже в РФПИ попросили правительство Словакии вернуть партию "Спутника V" из-за нарушений контракта.

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При этом Словакия решила предать огласке текст соглашения о закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" даже в случае несогласия Москвы. РФ, впрочем, была не против.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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