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Роспотребнадзор оценил ситуацию с ковидом в Москве как напряжённую

В преддверии праздников и выходных специалисты напоминают о высокой опасности заражения.

29 апреля 2021, 17:11
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Эпидемиологическая ситуация в Москве оценивается как напряжённая. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Отмечается, что уровень заболеваемости превышает среднероссийские показатели.

"Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве характеризуется как напряжённая, заболеваемость превышает среднероссийские показатели", — говорится в сообщении.

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Ведомство напоминает о высоких рисках заражения в связи с приближающимися главными религиозными праздниками (Пасха у православных христиан и Ураза-байрам у мусульман), а также майскими выходными.

Напомним, сегодня в Москве выявили более 3200 случаев коронавирусной инфекции. Этот показатель стал максимальным с 21 января, когда в столице было зафиксировано 3458 новых случаев ковида. С того дня динамика заболеваемости в городе пошла на спад. Ранее о начале третьей волны в России со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Bloomberg. Эту информацию опроверг заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Позже заявление агентства также опровергли и в федеральном оперштабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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