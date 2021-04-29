Роспотребнадзор оценил ситуацию с ковидом в Москве как напряжённую
В преддверии праздников и выходных специалисты напоминают о высокой опасности заражения.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Эпидемиологическая ситуация в Москве оценивается как напряжённая. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Отмечается, что уровень заболеваемости превышает среднероссийские показатели.
"Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве характеризуется как напряжённая, заболеваемость превышает среднероссийские показатели", — говорится в сообщении.
Ведомство напоминает о высоких рисках заражения в связи с приближающимися главными религиозными праздниками (Пасха у православных христиан и Ураза-байрам у мусульман), а также майскими выходными.
Напомним, сегодня в Москве выявили более 3200 случаев коронавирусной инфекции. Этот показатель стал максимальным с 21 января, когда в столице было зафиксировано 3458 новых случаев ковида. С того дня динамика заболеваемости в городе пошла на спад. Ранее о начале третьей волны в России со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Bloomberg. Эту информацию опроверг заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Позже заявление агентства также опровергли и в федеральном оперштабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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