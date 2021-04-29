Роспотребнадзор оценил ситуацию с ковидом в Москве как напряжённую

Эпидемиологическая ситуация в Москве оценивается как напряжённая. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Отмечается, что уровень заболеваемости превышает среднероссийские показатели.

"Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве характеризуется как напряжённая, заболеваемость превышает среднероссийские показатели", — говорится в сообщении.

Ведомство напоминает о высоких рисках заражения в связи с приближающимися главными религиозными праздниками (Пасха у православных христиан и Ураза-байрам у мусульман), а также майскими выходными.

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