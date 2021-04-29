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Никита Михалков привился от коронавируса

Решение о вакцинации режиссёр объяснил тем, что начал "терять бдительность".

29 апреля 2021, 16:19
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент Московского международного кинофестиваля, режиссёр и актёр Никита Михалков привился от коронавируса. Об этом он сообщил на пресс-брифинге.

Мэтр отечественного кино заявил, что через три недели у него будет повторная вакцинация. Михалков отметил, что чувствует себя хорошо.

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Режиссёр решил сделать себе прививку после того, как "стал терять бдительность и ловить себя на мысли, что забыл маску".

"Где тебя бахнет — бог его знает, а раз так, то нужно вакцинироваться", — заявил Михалков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что от коронавируса привилось порядка 400 тысяч жителей Москвы старше 60 лет.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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