Никита Михалков привился от коронавируса
Решение о вакцинации режиссёр объяснил тем, что начал "терять бдительность".
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент Московского международного кинофестиваля, режиссёр и актёр Никита Михалков привился от коронавируса. Об этом он сообщил на пресс-брифинге.
Мэтр отечественного кино заявил, что через три недели у него будет повторная вакцинация. Михалков отметил, что чувствует себя хорошо.
Режиссёр решил сделать себе прививку после того, как "стал терять бдительность и ловить себя на мысли, что забыл маску".
"Где тебя бахнет — бог его знает, а раз так, то нужно вакцинироваться", — заявил Михалков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что от коронавируса привилось порядка 400 тысяч жителей Москвы старше 60 лет.
Выбор редакции
Актёра из популярных сериалов задержали в Москве с наркотиками на руках
"Мы — изгои": Михалков рассказал о тяжёлых испытаниях для 43-го Московского кинофестиваля
"Работаем в убыток": Запашный пожаловался на финансовые трудности Московского цирка
Москву охватили 10-балльные пробки
Пылающая граница: как начался военный конфликт между Киргизией и Таджикистаном и к чему может привести
Комментариев: 0