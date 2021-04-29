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В Индии порядка 30 россиян заразились коронавирусом

Из них два-три человека находятся в больнице. Жизни пациентов ничего не угрожает.

29 апреля 2021, 18:46
<p>Фото © Getty Images / Nasir Kachroo / NurPhoto</p>

Фото © Getty Images / Nasir Kachroo / NurPhoto

В Индии около 30 проживающих там россиян заразились коронавирусом. Об этом в эфире Первого канала сообщил посол РФ в Индии Николай Кудашев.

"По нашим данным, их около 30, но состояние их в настоящий момент оценивается как удовлетворительное. Они получают необходимое лечение, и их жизни, во всяком случае, ничто не угрожает", — заявил Кудашев.

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Из них госпитализировано лишь два-три человека. Остальные находятся на амбулаторном лечении. Посольство России следит за их состоянием.

Напомним, что Индия сейчас занимает первую строчку в мире по динамике заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ежедневно там выявляют свыше 300 тысяч новых случаев заражения, а общее число заболевших уже превысило 18 миллионов человек. Из-за нехватки кислорода пациенты умирают в ожидании помощи, переполненные крематории вынуждают местных сжигать тела погибших родственников на улице. Власти страны заявили, что её накрыл "коронавирусный шторм". Россия объявила, что поставит в Индию 22 тонны гуманитарной помощи.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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