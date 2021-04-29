В Индии порядка 30 россиян заразились коронавирусом

В Индии около 30 проживающих там россиян заразились коронавирусом. Об этом в эфире Первого канала сообщил посол РФ в Индии Николай Кудашев.

"По нашим данным, их около 30, но состояние их в настоящий момент оценивается как удовлетворительное. Они получают необходимое лечение, и их жизни, во всяком случае, ничто не угрожает", — заявил Кудашев.

Из них госпитализировано лишь два-три человека. Остальные находятся на амбулаторном лечении. Посольство России следит за их состоянием.

Авторы