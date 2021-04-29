В Индии порядка 30 россиян заразились коронавирусом
Из них два-три человека находятся в больнице. Жизни пациентов ничего не угрожает.
Фото © Getty Images / Nasir Kachroo / NurPhoto
В Индии около 30 проживающих там россиян заразились коронавирусом. Об этом в эфире Первого канала сообщил посол РФ в Индии Николай Кудашев.
"По нашим данным, их около 30, но состояние их в настоящий момент оценивается как удовлетворительное. Они получают необходимое лечение, и их жизни, во всяком случае, ничто не угрожает", — заявил Кудашев.
Из них госпитализировано лишь два-три человека. Остальные находятся на амбулаторном лечении. Посольство России следит за их состоянием.
Напомним, что Индия сейчас занимает первую строчку в мире по динамике заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ежедневно там выявляют свыше 300 тысяч новых случаев заражения, а общее число заболевших уже превысило 18 миллионов человек. Из-за нехватки кислорода пациенты умирают в ожидании помощи, переполненные крематории вынуждают местных сжигать тела погибших родственников на улице. Власти страны заявили, что её накрыл "коронавирусный шторм". Россия объявила, что поставит в Индию 22 тонны гуманитарной помощи.
Лента новостей
Выбор редакции
Приводит к формированию "мутантов": вирусолог рассказал об индийском штамме коронавируса
Каждый пятый россиянин стесняется ходить в туалет на работе
На Евровидение пустят зрителей
"Барселона" проиграла "Гранаде" и упустила шанс выйти на первое место в Ла Лиге
Минпромторг предложил направить налоги от сверхдоходов металлургов на госстроительство
Комментариев: 0