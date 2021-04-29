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Проклова одной фразой ответила на травлю после интервью о домогательствах звёздного актёра

Ранее на артистку ополчились не только простые зрители, но и некоторые её коллеги по актёрскому цеху.

29 апреля 2021, 18:29
<p>Фото © instagram / <a href="https://www.instagram.com/elproklova/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">elproklova</a></p>

Фото © instagram / elproklova

Актриса Елена Проклова, вокруг которой разразился скандал после откровенных признаний в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой, впервые ответила на травлю и осуждение коллег.

"Каждый имеет право на своё мнение", — прокомментировала ситуацию артистка изданию "Московский комсомолец".

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Напомним, скандал с Еленой Прокловой возник после того, как она рассказала о домогательствах со стороны известного актёра, имя которого ни разу не произносила. После интервью многие подумали, что речь идёт об Олеге Табакове, ведь Проклова, по её признанию, встречалась с ним в подростковом возрасте.

После выхода программы коллеги по цеху обрушились на неё с критикой. К примеру, телеведущая и актриса Яна Поплавская возмутилась тому, что Проклова заставила телезрителей в их выходной "присутствовать при выворачивании грязных трусов и раскрытии мерзких подробностей своей частной жизни". Вдова Николая Караченцова, которой после смерти супруга не раз приходилось слышать о его романах (то с певицей Азизой, то с бывшей балериной Кировского театра Еленой Дмитриевой), тоже выступила против таких откровений, особенно если человек ушёл из жизни.

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Высказалась и вдова Табакова актриса Марина Зудина. Она написала в Instagram, что "ей стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание".

Елена Проклова — советская и российская актриса кино и театра, сыгравшая около 40 ролей в фильмах. Пик её славы пришёлся на 1980-е. Начиная с 2000-х Проклова стала больше появляться на экранах как телеведущая. Подробнее о творческой биографии и личной жизни Прокловой читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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