Проклова одной фразой ответила на травлю после интервью о домогательствах звёздного актёра

Актриса Елена Проклова, вокруг которой разразился скандал после откровенных признаний в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой, впервые ответила на травлю и осуждение коллег.

"Каждый имеет право на своё мнение", — прокомментировала ситуацию артистка изданию "Московский комсомолец".

Напомним, скандал с Еленой Прокловой возник после того, как она рассказала о домогательствах со стороны известного актёра, имя которого ни разу не произносила. После интервью многие подумали, что речь идёт об Олеге Табакове, ведь Проклова, по её признанию, встречалась с ним в подростковом возрасте.

Высказалась и вдова Табакова — актриса Марина Зудина. Она написала в Instagram, что "ей стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание".

Елена Проклова — советская и российская актриса кино и театра, сыгравшая около 40 ролей в фильмах. Пик её славы пришёлся на 1980-е. Начиная с 2000-х Проклова стала больше появляться на экранах как телеведущая. Подробнее о творческой биографии и личной жизни Прокловой читайте на сайте uznayvse.ru.

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