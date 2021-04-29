Проклова одной фразой ответила на травлю после интервью о домогательствах звёздного актёра
Ранее на артистку ополчились не только простые зрители, но и некоторые её коллеги по актёрскому цеху.
Фото © instagram / elproklova
Актриса Елена Проклова, вокруг которой разразился скандал после откровенных признаний в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой, впервые ответила на травлю и осуждение коллег.
"Каждый имеет право на своё мнение", — прокомментировала ситуацию артистка изданию "Московский комсомолец".
Напомним, скандал с Еленой Прокловой возник после того, как она рассказала о домогательствах со стороны известного актёра, имя которого ни разу не произносила. После интервью многие подумали, что речь идёт об Олеге Табакове, ведь Проклова, по её признанию, встречалась с ним в подростковом возрасте.
После выхода программы коллеги по цеху обрушились на неё с критикой. К примеру, телеведущая и актриса Яна Поплавская возмутилась тому, что Проклова заставила телезрителей в их выходной "присутствовать при выворачивании грязных трусов и раскрытии мерзких подробностей своей частной жизни". Вдова Николая Караченцова, которой после смерти супруга не раз приходилось слышать о его романах (то с певицей Азизой, то с бывшей балериной Кировского театра Еленой Дмитриевой), тоже выступила против таких откровений, особенно если человек ушёл из жизни.
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Высказалась и вдова Табакова — актриса Марина Зудина. Она написала в Instagram, что "ей стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание".
Елена Проклова — советская и российская актриса кино и театра, сыгравшая около 40 ролей в фильмах. Пик её славы пришёлся на 1980-е. Начиная с 2000-х Проклова стала больше появляться на экранах как телеведущая. Подробнее о творческой биографии и личной жизни Прокловой читайте на сайте uznayvse.ru.
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