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Победителем ММКФ стал фильм "Засранка" румынского режиссёра Хуцуляка

Лучшей актрисой кинофестиваля признали Андрею Грэмоштяну, сыгравшую в этой картине.

29 апреля 2021, 17:57

Фото © "Кинопоиск"

Главный приз — золотая статуэтка Святого Георгия — 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) достался картине "Засранка" режиссёра Андрея Хуцуляка из Румынии.

"Я объявляю фильм — победитель ММКФ — это "Засранка" режиссёра Андрея Хуцуляка", — сказал член жюри ММКФ, режиссёр Карим Айнуз.

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Данный фильм затрагивает тему кибербуллинга и повествует о том, как собака сделала кучу в метро, но её хозяйка отказалась убирать за питомцем. Злодеяние собачки и необъяснимое бездействие дамы сняли на видео, и это стало причиной грандиозного онлайн-скандала.

Лучшей актрисой кинофестиваля признали Андрею Грэмоштяну, сыгравшую в этой картине. Она понравилась жюри "за деликатность и за то, что выражает больше, чем то, что роли предназначено". А вот за лучшее исполнение мужской роли награждён Сохейл Гханнадан, сыгравший главную роль в иранской картине "Сын" режиссёра Нушина Мераджи.

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Московский международный кинофестиваль (ММКФ) был основан в 1935 году и проводится ежегодно. Его наградой является золотая статуэтка Святого Георгия. Она символизирует труд кинематографистов и их вклад в индустрию создания фильмов.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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