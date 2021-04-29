Победителем ММКФ стал фильм "Засранка" румынского режиссёра Хуцуляка
Лучшей актрисой кинофестиваля признали Андрею Грэмоштяну, сыгравшую в этой картине.
Фото © "Кинопоиск"
Главный приз — золотая статуэтка Святого Георгия — 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) достался картине "Засранка" режиссёра Андрея Хуцуляка из Румынии.
"Я объявляю фильм — победитель ММКФ — это "Засранка" режиссёра Андрея Хуцуляка", — сказал член жюри ММКФ, режиссёр Карим Айнуз.
Данный фильм затрагивает тему кибербуллинга и повествует о том, как собака сделала кучу в метро, но её хозяйка отказалась убирать за питомцем. Злодеяние собачки и необъяснимое бездействие дамы сняли на видео, и это стало причиной грандиозного онлайн-скандала.
Лучшей актрисой кинофестиваля признали Андрею Грэмоштяну, сыгравшую в этой картине. Она понравилась жюри "за деликатность и за то, что выражает больше, чем то, что роли предназначено". А вот за лучшее исполнение мужской роли награждён Сохейл Гханнадан, сыгравший главную роль в иранской картине "Сын" режиссёра Нушина Мераджи.
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) был основан в 1935 году и проводится ежегодно. Его наградой является золотая статуэтка Святого Георгия. Она символизирует труд кинематографистов и их вклад в индустрию создания фильмов.
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