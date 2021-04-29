Спикер Рады назвал пропагандой нацизма марш в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве
Дмитрий Разумков отметил, что пропаганда войск вермахта на территории Украины точно не добавляет чести ни внутри общества, ни за рубежом.
Фото © ТАСС / Анна Марченко
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что акция неонацистов из так называемой дивизии СС "Галичина" в центре Киева была по сути пропагандой их идеологии. Он подчеркнул, что к прошедшему маршу относится плохо.
"Пропаганда нацизма, пропаганда войск вермахта на территории нашего государства точно не добавляет нам чести ни внутри общества, ни за рубежом. Я надеюсь, что мы все хорошо помним, что принесла война на Украину. Фактически нет ни одной семьи, которая бы не потеряла близких в этой войне", — сказал Разумков в эфире телеканала "Рада".
Спикер выразил надежду, что компетентные органы власти отреагируют на инцидент в рамках закона. Таким образом Разумков согласился с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, который также осудил массовое шествие радикалов в центре Киева, отметив, что "Зигование — это нарушение закона".
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Напомним, что накануне в центре Киева впервые прошёл "Марш вышиванок", посвящённый годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Шествие у радикалов, которых собралось около ста человек, заняло около получаса, при этом они заявили о желании "пройтись по руинам Москвы".
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