Спикер Рады назвал пропагандой нацизма марш в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что акция неонацистов из так называемой дивизии СС "Галичина" в центре Киева была по сути пропагандой их идеологии. Он подчеркнул, что к прошедшему маршу относится плохо.

"Пропаганда нацизма, пропаганда войск вермахта на территории нашего государства точно не добавляет нам чести ни внутри общества, ни за рубежом. Я надеюсь, что мы все хорошо помним, что принесла война на Украину. Фактически нет ни одной семьи, которая бы не потеряла близких в этой войне", — сказал Разумков в эфире телеканала "Рада".

Спикер выразил надежду, что компетентные органы власти отреагируют на инцидент в рамках закона. Таким образом Разумков согласился с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, который также осудил массовое шествие радикалов в центре Киева, отметив, что "Зигование — это нарушение закона".

Напомним, что накануне в центре Киева впервые прошёл "Марш вышиванок", посвящённый годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Шествие у радикалов, которых собралось около ста человек, заняло около получаса, при этом они заявили о желании "пройтись по руинам Москвы".

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