Глава Украинского института нацпамяти назвал Красную армию "коммуняцким отрядом"

Он поставил бойцов РККА в один ряд с карателями из СС, заявив, что нельзя глорифицировать ни тех, ни других.

"Коммуняцкие отряды" — именно так назвал бойцов РККА, освободивших Украину от немецкой оккупации, глава Института национальной памяти Незалежной Антон Дробович.

Это произошло после того, как в одном из своих постов на "Фейсбуке" Дробович осудил марш, проведённый в честь дивизии СС "Галичина". В комментариях под ним одна из подписчиц спросила, а осудил бы он марш в честь РККА, и Дробович дал положительный ответ.

"Если кто-то устроит такой марш, то можете даже не сомневаться. Коммуняцкие отряды также недопустимо глорифицировать", — сказал он.