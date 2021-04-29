Глава Украинского института нацпамяти назвал Красную армию "коммуняцким отрядом"
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Он поставил бойцов РККА в один ряд с карателями из СС, заявив, что нельзя глорифицировать ни тех, ни других.
"Коммуняцкие отряды" — именно так назвал бойцов РККА, освободивших Украину от немецкой оккупации, глава Института национальной памяти Незалежной Антон Дробович.
Это произошло после того, как в одном из своих постов на "Фейсбуке" Дробович осудил марш, проведённый в честь дивизии СС "Галичина". В комментариях под ним одна из подписчиц спросила, а осудил бы он марш в честь РККА, и Дробович дал положительный ответ.
"Если кто-то устроит такой марш, то можете даже не сомневаться. Коммуняцкие отряды также недопустимо глорифицировать", — сказал он.
Ранее Лайф писал о проведённом на Украине марше, посвящённом памяти бойцов, служивших в дивизии СС "Галичина". Около 100 человек прошлись до майдана Незалежности с символикой дивизии, флагами Украины и националистических батальонов.