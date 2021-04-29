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Глава Украинского института нацпамяти назвал Красную армию "коммуняцким отрядом"

Он поставил бойцов РККА в один ряд с карателями из СС, заявив, что нельзя глорифицировать ни тех, ни других.

29 апреля 2021, 15:49
<p>Фото © Facebook / anton.drobovych</p>

Фото © Facebook / anton.drobovych

"Коммуняцкие отряды" — именно так назвал бойцов РККА, освободивших Украину от немецкой оккупации, глава Института национальной памяти Незалежной Антон Дробович.

Это произошло после того, как в одном из своих постов на "Фейсбуке" Дробович осудил марш, проведённый в честь дивизии СС "Галичина". В комментариях под ним одна из подписчиц спросила, а осудил бы он также марш в честь РККА, и Дробович дал положительный ответ.

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"Если кто-то устроит такой марш, то можете даже не сомневаться. Коммуняцкие отряды также недопустимо глорифицировать", — сказал он.

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Ранее Лайф писал о проведённом на Украине марше, посвящённом памяти бойцов, служивших в дивизии СС "Галичина". Около 100 человек прошлись до майдана Незалежности с символикой дивизии, флагами Украины и националистических батальонов.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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