Полицейский шантажировал россиянку тёмными делами её дочери-подростка, но теперь сам пойдёт под суд

В Саратове полицейский с другом решили подзаработать, напугав женщину, что её несовершеннолетняя дочь торгует наркотиками. Однако жертва не испугалась и под видом поиска денег позвонила в полицию, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что мужчины пришли в квартиру к 32-летней женщине, при этом лишь один из них представился сотрудником правопорядка. Второй был в наручниках. Сотрудник полиции заявил саратовчанке, что задержал человека, которому её 15-летняя дочь якобы продала наркотики.

Далее полицейский предложил договориться за 200 000 рублей. Женщина оказалась не робкого десятка и решила разыграть ответную сцену. Она заявила, что на сборы средств нужно 15 минут. Но вместо звонка в банк она позвонила в полицию, сообщив об инциденте.

Сотрудники прибыли на место происшествия и задержали горе-мошенников. Ими оказались 21-летний полицейский поста дежурной части саратовского УМВД и его 19-летний друг. Они во всём сознались, рассказав, что получили информацию о продаже наркотиков малолетней девушкой прямо в этой квартире от мужчины по имени Ринат. Злоумышленники хотели напугать её мать и получить деньги за молчание. Сама девушка всё отрицает, информация проверяется.

Полицейского уволили из органов. В настоящий момент он вместе со своим другом находится под подпиской о невыезде.

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