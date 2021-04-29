МИД РФ отреагировал на конфликт Киргизии и Таджикистана
Во внешнеполитическом ведомстве РФ пообещали дать более подробный комментарий после консультации с экспертами.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Москва изучает данные о ситуации на киргизско-таджикской границе, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Могу сказать, что мы сейчас изучаем эту ситуацию. Более подробно скажу после консультации с нашими экспертами", — сказала она.
Напомним, около 11 часов утра на границе стран возле села Кок-Таш Баткенского района Баткенской области произошёл конфликт. В Бишкеке заявили, что представители Таджикистана пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, но представители Киргизии выступили против и начали спиливать столб. Стороны стали закидывать друг друга камнями, потом конфликт перерос в стрельбу. Всего на границе собралось около 200–300 человек.
Также сообщалось, что киргизский спецназ захватил заставу Таджикистана. В ответ на это Таджикистан начал обстрел пяти пограничных застав Киргизии, на заставе Достук в результате этих действий начался пожар.
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