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МИД РФ отреагировал на конфликт Киргизии и Таджикистана

Во внешнеполитическом ведомстве РФ пообещали дать более подробный комментарий после консультации с экспертами.

29 апреля 2021, 15:25
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Москва изучает данные о ситуации на киргизско-таджикской границе, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Могу сказать, что мы сейчас изучаем эту ситуацию. Более подробно скажу после консультации с нашими экспертами", — сказала она.

МИД Киргизии: Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня

МИД Киргизии: Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня

Напомним, около 11 часов утра на границе стран возле села Кок-Таш Баткенского района Баткенской области произошёл конфликт. В Бишкеке заявили, что представители Таджикистана пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, но представители Киргизии выступили против и начали спиливать столб. Стороны стали закидывать друг друга камнями, потом конфликт перерос в стрельбу. Всего на границе собралось около 200–300 человек.

До пяти выросло число погибших в конфликте Киргизии и Таджикистана

До пяти выросло число погибших в конфликте Киргизии и Таджикистана

Также сообщалось, что киргизский спецназ захватил заставу Таджикистана. В ответ на это Таджикистан начал обстрел пяти пограничных застав Киргизии, на заставе Достук в результате этих действий начался пожар.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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