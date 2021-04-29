Минэнерго опубликовало проект постановления об ограничении экспорта бензина
В документе фигурирует 13 наименований нефтепродуктов: это бензины марок 80, 92, 95, 98, а также лёгкие дистилляты.
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Минэнерго опубликовало проект постановления правительства, который предусматривает возможность введения ограничений на экспорт бензина в целях недопущения роста цен на топливо. Документ появился в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Разработчики рассчитывают, что данная мера позволит "в случае крайней необходимости ввести временный запрет на экспорт и стабилизировать внутренний рынок топлива".
В постановлении фигурирует 13 наименований нефтепродуктов: это бензины марок 80, 92, 95, 98, а также лёгкие дистилляты.
"В настоящее время на внутреннем рынке моторного топлива наблюдается высокий рост экспортной альтернативы и риск нехватки моторного топлива в периоды массовых ремонтов технологического оборудования на нефтеперерабатывающих заводах и высокого спроса на внутреннем рынке моторного топлива РФ", — говорится в пояснительной записке к документу.
Ранее Лайф выяснил, почему, несмотря на все меры господдержки, топливо продолжает дорожать и сколько будет стоить бензин в ближайшее время. К слову, к началу лета могут закрыться некоторые заправки, так как сейчас часть из них вынуждены продавать топливо себе в убыток.
Напомним, что в Госдуме на днях предложили предоставить многодетным семьям топливные карты. Предполагается, что у таких семей будет право выбора между льготным проездом на общественном транспорте либо использованием личного авто.
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