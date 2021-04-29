Против "Северного потока – 2" и за отключение от SWIFT: Европарламент принял антироссийскую резолюцию
Резолюцию поддержало большинство — 569 депутатов. Против высказалось 67 человек, воздержалось — 46.
Фото © Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency
Необходимо пересмотреть стратегический подход в отношениях с Россией: меньше контактировать с властями и больше — с гражданским обществом. Об этом говорится в резолюции Европарламента под названием "Россия: дело Алексея Навального, военное наращивание на границах с Украиной и атака на Чешскую Республику". В резолюции, как и анонсировалось, содержатся призывы к санкциям против "Северного потока – 2", "Росатома", "русских олигархов", а также к отключению России от международной платёжной системы SWIFT.
"Европейский парламент требует, чтобы Евросоюз сократил свою зависимость от России в сфере энергетики, и призывает институты ЕС и страны – члены Евросоюза остановить завершение строительства "Северного потока – 2" и прекратить строительство "Росатомом" атомных электростанций, которым дают неоднозначные оценки в ЕС", — гласит текст резолюции.
Документ носит декларативный характер, но его должны учитывать другие институты ЕС. Резолюцию поддержало большинство — 569 депутатов. Против высказалось 67 человек, воздержалось — 46.
"Европарламент призывает Совет ЕС и верховного представителя [Борреля] разработать новый стратегический подход в отношениях ЕС и России, который должен больше поддерживать гражданское общество, усиливать контакты между народами, проводить чёткие рамки для сотрудничества с российскими государственными субъектами", — отметили в документе.
Ранее Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT, а также остановить строительство "Северного потока – 2". Между тем российский МИД ответил на угрозу отключения страны от SWIFT словами "пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления Россией обороноспособности.
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