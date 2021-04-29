Против "Северного потока – 2" и за отключение от SWIFT: Европарламент принял антироссийскую резолюцию

Необходимо пересмотреть стратегический подход в отношениях с Россией: меньше контактировать с властями и больше — с гражданским обществом. Об этом говорится в резолюции Европарламента под названием "Россия: дело Алексея Навального, военное наращивание на границах с Украиной и атака на Чешскую Республику". В резолюции, как и анонсировалось, содержатся призывы к санкциям против "Северного потока – 2", "Росатома", "русских олигархов", а также к отключению России от международной платёжной системы SWIFT.