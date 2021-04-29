Москву охватили 10-балльные пробки
Согласно словам очевидцев, перед тем как хоть немного продвинуться, приходится стоять по 40 минут.
Фото © LIFE
В Москве образовались 10-балльные пробки. В распоряжение Лайфа попали видео со столичных дорог от запертых в потоке машин очевидцев.
Сообщается, что наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных: Раушской, Софийской Кремлёвской, Москворецкой, Котельнической, а также на Большом Москворецком мосту, Большом Каменном мосту, Большой Лубянке, Театральном проезде, Тверской улице.
Очевидцы также рассказывают, что с начала грандиозного затора прошло уже три часа, а конца и края ему не видно. Некоторым, чтобы хоть немного продвинуться вперёд к заветному свободному участку, приходится стоять по 40 минут.
Кроме того, движение парализовано и на всех московских кольцах: Садовое кольцо сомкнулось в пробках в обоих направлениях, Третье транспортное кольцо также стоит в обоих направлениях, сильные затруднения наблюдаются ещё и на МКАД, в частности, на юго-востоке, востоке и на севере.
Напоминаем, что такой апокалипсис на дорогах произошёл из-за перекрытия некоторых улиц для проведения репетиции военного парада. Улицы в центре столицы будут перекрыты 29 и 30 апреля, на этих участках также будут недоступны парковочные места.
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