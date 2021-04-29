"Ты шайтан просто!": В Петербурге блогера задержали за стрельбу в прямом эфире

В Петербурге блогера задержали за стрельбу в прямом эфире. Видео © Instagram / spb_police

Полиция в Санкт-Петербурге задержала 22-летнего мигранта из Средней Азии по имени Чомичон. Он устроил стрельбу во время прямого эфира, транслируемого в одной из социальных сетей, сообщается на странице ГУ МВД по региону в "Инстаграме". Вирусное видео возмутило многих пользователей Сети.

В ролике, записанном пару месяцев назад в кальянной на Московском проспекте, Чомичон назвал одного из подписчиков шайтаном. Потом мужчина внезапно выхватил пистолет и стал стрелять в камеру, говоря много нелицеприятных слов о тех, кто его смотрит.

Как пояснили в полиции, причиной всему стало то, что у стримера произошёл конфликт в переписке с другими пользователями, которые подключились к онлайн-просмотру. Выстрелы он делал из сигнального пистолета. Во время допроса блогер извинился и назвал своё поведение неадекватным, однако это его не спасёт.

Дело в том, что парень из Таджикистана, промышлявший частным извозом, находится на территории Санкт-Петербурга с нарушениями норм миграционного законодательства. В отношении него составлен соответствующий протокол. Материалы об этом передадут в суд, который решит вопрос о выдворении Чомичона из страны. При этом параллельно ведётся проверка по факту самой выходки со стрельбой.

А ранее Лайф рассказывал, как мужчина с ружьём подошёл к будке охраны во дворе алма-атинского ЖК "Бухар Жырау Тауэрс" и прострелил ногу охраннику. После этого стрелок зашёл в дом и забаррикадировался на 22-м этаже, откуда отстреливался от полиции. Через несколько часов он выпал из окна и умер.

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