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Житель Челябинска атаковал приставов использованными детскими подгузниками

Мужчина оказался недоволен тем, что у него списали средства, полученные по листу нетрудоспособности.

29 апреля 2021, 16:39
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Житель Челябинска решил выразить своё недовольство работой судебных приставов и поэтому закидал их использованными детскими подгузниками. Об этом сообщило URA.ru.

"27 апреля житель Челябинска явился в Ленинский РОСП на приём к судебному приставу-исполнителю, чтобы разобраться со списанными с его банковской карты штрафами, которые не были оплачены в срок. Он принёс мешок с использованными детскими подгузниками, начал их кидать и оскорблять сотрудников", — говорится в сообщении.

До этого с мужчины списали деньги за штрафы. Однако в бешенство уральца привёл не сам факт, а то, что у него забрали деньги, которые он получил по листку нетрудоспособности. Впрочем, стоит отметить, что согласно законодательству РФ данный вид не обладает иммунитетом от взыскания.

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Но на данном демарше история не заканчивается: такие же возмущённые применением против них "химического оружия" приставы вызвали полицию, и, когда правоохранители прибыли к виновнику торжества, он и тут оказал яростное сопротивление, в ходе которого нанёс сотрудникам правоохранительных органов вред.

Сейчас в следственных органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

Ранее Лайф писал о бывшем зэке, который спасся от депортации из России благодаря миллионному долгу перед приставами. Парень покинул автозак, но долго скрываться ему не удалось: спустя пару дней беглеца нашли в квартире друга.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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