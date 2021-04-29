Житель Челябинска атаковал приставов использованными детскими подгузниками

Житель Челябинска решил выразить своё недовольство работой судебных приставов и поэтому закидал их использованными детскими подгузниками. Об этом сообщило URA.ru.

"27 апреля житель Челябинска явился в Ленинский РОСП на приём к судебному приставу-исполнителю, чтобы разобраться со списанными с его банковской карты штрафами, которые не были оплачены в срок. Он принёс мешок с использованными детскими подгузниками, начал их кидать и оскорблять сотрудников", — говорится в сообщении.

До этого с мужчины списали деньги за штрафы. Однако в бешенство уральца привёл не сам факт, а то, что у него забрали деньги, которые он получил по листку нетрудоспособности. Впрочем, стоит отметить, что согласно законодательству РФ данный вид не обладает иммунитетом от взыскания.

Но на данном демарше история не заканчивается: такие же возмущённые применением против них "химического оружия" приставы вызвали полицию, и, когда правоохранители прибыли к виновнику торжества, он и тут оказал яростное сопротивление, в ходе которого нанёс сотрудникам правоохранительных органов вред.

Сейчас в следственных органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

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