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В Химках на Международном шоссе забил гигантский гейзер

Столб воды поднялся значительно выше окружающих его деревьев.

29 апреля 2021, 16:30

Фото © LIFE

В Химках на Международном шоссе забил гигантский гейзер. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В подмосковных Химках местным жителям открылся необычный вид стремящегося в небо столба воды. В распоряжение Лайфа попало видео, на котором запечатлено это явление.

На кадрах видно, как в районе Международного шоссе образовался гейзер, причём, судя по тому, что столб воды поднимается значительно выше окружающих его деревьев, напор у него весьма неслабый.

Гейзер в центре города: улицы в Перми заливает кипяток из трубы теплосети — видео

Гейзер в центре города: улицы в Перми заливает кипяток из трубы теплосети — видео

Однако, как выяснилось, явление это не природное, а вполне себе рукотворное. По данным Лайфа, дело происходит на территории газораспределительной станции, а то, что засняли очевидцы, — это технологический сброс конденсата.

Ранее Лайф писал о взорвавшейся и полностью сгоревшей заправке в Новокузнецке. Также оказались повреждены автомобили, которые были припаркованы рядом.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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