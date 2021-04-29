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Франция может начать принимать иностранных туристов с 9 июня

Однако для того, чтобы попасть в страну, путешественникам понадобится иметь при себе санитарный сертификат.

29 апреля 2021, 16:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Уже 9 июня Франция начнёт принимать иностранных туристов. Об этом решении властей страны сообщила газета Nice-Matin.

Согласно документу, с 9 июня предусматривается "приём иностранных туристов при наличии санитарного сертификата".

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Открыть свои границы для туристов также решила Болгария. Уже с 1 мая любой турист, предъявивший документы о том, что он не болеет ковидом, сможет посетить страну.

А ранее о своём решении открыть границы для туристов сообщили власти Кипра. С 10 мая остров будет без ограничения принимать туристов, вакцинированных "Спутником V".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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