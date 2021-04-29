Франция может начать принимать иностранных туристов с 9 июня
Однако для того, чтобы попасть в страну, путешественникам понадобится иметь при себе санитарный сертификат.
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Уже 9 июня Франция начнёт принимать иностранных туристов. Об этом решении властей страны сообщила газета Nice-Matin.
Согласно документу, с 9 июня предусматривается "приём иностранных туристов при наличии санитарного сертификата".
Открыть свои границы для туристов также решила Болгария. Уже с 1 мая любой турист, предъявивший документы о том, что он не болеет ковидом, сможет посетить страну.
А ранее о своём решении открыть границы для туристов сообщили власти Кипра. С 10 мая остров будет без ограничения принимать туристов, вакцинированных "Спутником V".
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