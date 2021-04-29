НАТО приступило к организованному выводу военного контингента из Афганистана
В настоящее время службу в стране несёт более 10 тысяч солдат альянса.
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НАТО приступило к выводу своего военного контингента, участвовавшего в операции "Решительная поддержка" в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
"Вывод военных стран НАТО начался, он проходит в организованном и скоординированном режиме", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в данный момент в Афганистане проходит службу около 10 тысяч военнослужащих стран НАТО.
Ранее президент США Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. По словам главы Белого дома, все военные силы выйдут из этой страны к 11 сентября этого года. Позже аналогичное решение приняло НАТО. Также стало известно, что Штаты перебросили в Афганистан бомбардировщики для защиты войск перед их выводом.
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