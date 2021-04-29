В "Газпроме" сообщили об изменении стратегии компании

Компания "Газпром" внесла коррективы в стратегию своего развития. Если раньше она фокусировалась на поставках природного газа, то теперь больше внимания будет уделяться созданию новых мощностей по переработке топлива. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер.

"Это связано с тем, что газ месторождений Восточной Сибири является многокомпонентным и этаносодержащим. Плюс в Западной Сибири на наших традиционных месторождениях мы работаем на всё более глубоких пластах залегания газа, а этот газ этаносодержащий", — сказал Миллер на Дне инвестора.

Глава "Газпрома" пояснил, что на данный момент компании важно "монетизировать" разработку таких запасов газа, из которых можно выделить сырьё для других отраслей. В их число входят: пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий. Для этого будут использоваться два проекта — Амурский газоперерабатывающий завод и комплекс в Усть-Луге, которые Миллер назвал крупнейшими в мире.

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