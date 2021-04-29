"Это какой-то фарс": Продюсер оценил перспективы экс-солистки группы "Тату" Волковой в политике

Юлия Волкова сделала заявление о своём намерении поучаствовать в праймериз "Единой России". Своё мнение об этом Лайфу высказал продюсер и PR-менеджер Иван Ирбис.

"У нас так заведено, что артисты, которые вышли в тираж и не востребованы, почему-то начинают идти в политику и общественную деятельность. Я не знаю, насколько это здорово — её участие в праймериз, это очень странно скажется на имидже самой партии и самой Волковой. Это какая-то очень странная история, это пиар, наверняка у неё есть какие-то знакомые в этой партии, которые обещают ей продвижение. Кто-то из знакомых её науськивал на это", — сказал Ирбис.

Продюсер также считает, что особого успеха в России на политическом поприще певица не добьётся. По его мнению, если она серьёзно намерена пойти по этой стезе, то ей следует уехать на Украину, где уже существует пример артиста, добившегося многого в политике.

"Юле надо на Украину ехать заниматься политической деятельностью, как Зеленскому, например, он также бывший артист. А куда ещё идти, где деньги — туда и идут. Куда ещё идти, если ты уже не востребован как артист", — выразил своё мнение Ирбис.

Собеседник Лайфа добавил, что не может серьёзно отнестись к таким заявлениям и не верит, что Волкова пошла в политику без задних мыслей.

"Это какой-то фарс. Пускай создаст свою партию. Я не думаю, что Волкова проснулась в одно прекрасное утро и сказала: "Боже, я хочу быть депутатом и заниматься общественно-политической деятельностью в "Единой России". Фонд бы тогда создала свой, если такое желание помогать людям, в таком случае, я думаю, она могла бы помочь гораздо большему количеству людей, нежели этим фарсом", — заявил продюсер.

Авторы