"Работаем в убыток": Запашный пожаловался на финансовые трудности Московского цирка

Большой Московский цирк оказался в бедственном положении — работать приходится в убыток. Об этом Лайфу рассказал народный артист РФ, генеральный директор учреждения Эдгард Запашный.

"Мы не бюджетная организация, и сегодняшние ограничения в 50% не позволяют нам в полной мере вернуться к той жизни, которая была до коронавируса. На сегодняшний день мы работаем в убыток. Но работаем", — сказал он.

Собеседник Лайфа добавил, что ранее Департамент культуры Москвы дал цирку обещание, что если всё станет совсем плохо, то ему будет оказана финансовая поддержка. И со слов Запашного, "совсем плохо" уже наступило.

"Департамент культуры города Москвы и заммэра Москвы два месяца назад на селекторном совещании сказала, что, в случае необходимости, цирку будет оказана помощь. Вчера на пресс-конференции я констатировал, что денежные средства у нас почти закончились и нам необходима помощь, потому что большая труппа 520 человек, большое количество животных требует финансовой поддержки. Я надеюсь, что финансовая поддержка будет оказана и ситуация будет под контролем", — поделился своими надеждами артист.

По словам Запашного, если помощь оказана не будет, то цирку, скорее всего, придёт конец, потому как карантин и нынешняя работа на 50% не способствовали притоку финансов.

"Под угрозой всё. Все деньги, которые были, фактически истрачены во время полугодового простоя, цирк не работал ровно полгода. После того как цирк открылся на ограничении 25%, единовременная помощь города Москвы была нам оказана, но эти средства у нас тоже сейчас закончились", — заключил дрессировщик.

Ранее Эдгард Запашный объяснил прокурорскую проверку передачи слонёнка из зоопарка в цирк.

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