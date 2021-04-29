12 проектов победили в конкурсе для школьников и студентов "Мой первый бизнес"

Организаторы конкурса для студентов и школьников "Мой первый бизнес" назвали 12 победителей. Об этом сообщается на сайте АНО "Россия — страна возможностей".

"Победителями стали шесть школьников и шесть студентов из 12 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Дагестан, Краснодарского края, а также Московской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Томской и Тюменской областей. Ребята прошли длинный путь и справились со сложными, но, надеюсь, интересными испытаниями", — говорится в сообщении.

В ходе конкурса участники должны были изучать основы предпринимательства, решать бизнес-задачи, снимать видеоролики о своих идеях, а также защищать свои проекты и сражаться на интеллектуальных дуэлях со своими оппонентами.

Проект "Мой первый бизнес" стартовал в 2017 году. Он реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Ранее стало известно, что более 140 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России".

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