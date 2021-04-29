"Уже знаю, что я звезда "Ютуба": "Призрачный гонщик" из Волгограда рассказал об огненной аварии

Волгоградский мотоциклист, который едва не сгорел заживо в результате сегодняшнего ДТП, ездил с неисправной крышкой бензобака. Как сообщил Лайфу источник, именно это стало причиной возгорания.

Из-за заваливания транспортного средства на бок из бака вылилось топливо, а искра от удара мотоцикла об асфальт, в свою очередь, спровоцировала воспламенение. Сам же водитель в беседе с Лайфом рассказал, что определённую роль в ДТП сыграл небольшой стаж управления мотоциклом. Мужчина слишком сильно наклонил транспорт на повороте, в результате чего задел дорогу выхлопной трубой.

"Я уже знаю, что я звезда "Ютуба". Очень благодарен людям, которые быстро остановились помочь меня потушить. Сам бы я себя не потушил, конечно", — отметил Вячеслав, добавив, что сейчас чувствует себя хорошо.

Напомним, эффектная авария на одной из дорог Волгограда произошла сегодня утром. Воспламенившегося в считаные секунды мотоциклиста потушили проезжающие мимо водители. Лайф публиковал видео инцидента.

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