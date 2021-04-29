"Потенциальная убийца": Московский юрист намерен добиваться лишения прав для Анастасии Ивлеевой
По его мнению, соответствующее наказание должно ждать и всех других водителей, которые регулярно ездят не по правилам.
Колаж © LIFE / Instagram / _agentgirl_ / LIFE
Московский юрист намерен добиваться лишения прав для Анастасии Ивлеевой. Видео © LIFE
Водители, которые часто нарушают ПДД, являются потенциальными убийцами — и их необходимо лишать прав от двух лет вплоть до пожизненного. Яркий пример таких злостных нарушителей — известная блогерша Анастасия Ивлеева. Об этом сказал в беседе с Лайфом юрист, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
"Что касается Анатасии Ивлеевой, те штрафы, которые она на сегодняшний день имеет, являются основаниями для пожизненного её лишения прав. Потому что человек постоянно нарушает ПДД, превышает скорость, создаёт опасную ситуацию на дороге. От таких водителей у нас страдают обыкновенные граждане. Едут себе спокойно, а тут появляются такие водители, как Анастасия, и создают аварийную ситуацию на дороге", — отметил Бородин.
Юрист обратил внимание на то, что "потенциальная убийца" систематически нарушает ПДД и несёт опасность для простых москвичей. Бородин обратился к начальнику ГИБДД Москвы с просьбой проверить многочисленные нарушения Ивлеевой и принять необходимые меры. Также, по его мнению, нужно внести в закон об административных правонарушениях поправки, чтобы такое же наказание ждало всех водителей-нарушителей.
Ранее Лайф писал, что собравшая 440 штрафов, "мастер парковки" Ивлеева приехала за эвакуированным Lamborghini. Перед этим Дептранс Москвы потроллил её, обратившись к девушке в своём официальном телеграм-канале.
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Напомним, проблемы с авто у блогерши случаются не впервые. В марте Ивлееву поймали без прав за рулём, но, правда, отпустили. В начале апреля она пожаловалась, что лишилась любимого "ламборгини": инспекторы насчитали у Насти около 200 нарушений всего за три месяца и забрали авто на штрафстоянку. Несколькими днями позже Ивлеева снова попала в поле зрения ГИБДД.
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