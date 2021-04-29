"Потенциальная убийца": Московский юрист намерен добиваться лишения прав для Анастасии Ивлеевой

Московский юрист намерен добиваться лишения прав для Анастасии Ивлеевой. Видео © LIFE

Водители, которые часто нарушают ПДД, являются потенциальными убийцами — и их необходимо лишать прав от двух лет вплоть до пожизненного. Яркий пример таких злостных нарушителей — известная блогерша Анастасия Ивлеева. Об этом сказал в беседе с Лайфом юрист, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

"Что касается Анатасии Ивлеевой, те штрафы, которые она на сегодняшний день имеет, являются основаниями для пожизненного её лишения прав. Потому что человек постоянно нарушает ПДД, превышает скорость, создаёт опасную ситуацию на дороге. От таких водителей у нас страдают обыкновенные граждане. Едут себе спокойно, а тут появляются такие водители, как Анастасия, и создают аварийную ситуацию на дороге", — отметил Бородин.

Юрист обратил внимание на то, что "потенциальная убийца" систематически нарушает ПДД и несёт опасность для простых москвичей. Бородин обратился к начальнику ГИБДД Москвы с просьбой проверить многочисленные нарушения Ивлеевой и принять необходимые меры. Также, по его мнению, нужно внести в закон об административных правонарушениях поправки, чтобы такое же наказание ждало всех водителей-нарушителей.

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