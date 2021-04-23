10 звёзд на ММКФ, наряды которых оказались настолько неуместными, что растерялись даже папарацци
В столице с 22 по 29 апреля будет проходить Международный московский кинофестиваль 2021 года. Церемония открытия уже состоялась, и на красной дорожке многие деятели искусства попытались блеснуть чувством стиля, но получилось не у всех. Лайф собрал самые печальные наряды, которые лучше было никому не показывать.
Фото © LIFE / Павел Баранов
32-летняя актриса Алёна Чехова, которая стала популярна после фильмов "Прощаться не будем" и "В спорте только девушки"
Фото © LIFE / Павел Баранов
33-летняя актриса Кристина Асмус запомнилась многим по роли Вари в "Интернах" и неоднозначном фильме "Текст"
Фото © LIFE / Павел Баранов
32-летняя актриса Агата Муцениеце прославилась после ролей в таких сериалах, как "Закрытая школа" и "Мажор"
Фото © Instagram / okmagazine_ru
36-летняя Мария Кожевникова — политик и актриса — получила известность, сыграв Аллу в сериале "Универ"
Фото © LIFE / Павел Баранов
31-летняя актриса Лукерья Ильяшенко стала популярна после сериалов "Молодёжка" и "Аванпост"
Фото © Instagram / voguerussia
21-летняя фигуристка Евгения Медведева, которая завоевала восемь медалей в российских и международных чемпионатах, в том числе и на Олимпийских играх
Фото © LIFE / Павел Баранов
43-летняя Мария Лемешева — главный редактор издания "Кинорепортёр", а также колумнист журналов Marie Claire, Cosmopolitan и Hello
Фото © Instagram / marialemesheva_official
25-летняя Рина Ващенко — начинающая актриса, в списке фильмов которой пока не так много картин
Фото © LIFE / Павел Баранов
35-летняя актриса и кинопродюсер Анна Пескова стала популярна после роли в фильме "Прощаться не будем"
Фото © LIFE / Павел Баранов
74-летняя Татьяна Михалкова — член-корреспондент Российской академии художеств, супруга президента ММКФ Никиты Михалкова
Фото © LIFE / Павел Баранов
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