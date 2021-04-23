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10 звёзд на ММКФ, наряды которых оказались настолько неуместными, что растерялись даже папарацци

В столице с 22 по 29 апреля будет проходить Международный московский кинофестиваль 2021 года. Церемония открытия уже состоялась, и на красной дорожке многие деятели искусства попытались блеснуть чувством стиля, но получилось не у всех. Лайф собрал самые печальные наряды, которые лучше было никому не показывать.

23 апреля 2021, 09:26

Фото © LIFE / Павел Баранов

32-летняя актриса Алёна Чехова, которая стала популярна после фильмов "Прощаться не будем" и "В спорте только девушки"

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

33-летняя актриса Кристина Асмус запомнилась многим по роли Вари в "Интернах" и неоднозначном фильме "Текст"

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

32-летняя актриса Агата Муцениеце прославилась после ролей в таких сериалах, как "Закрытая школа" и "Мажор"

Фото © Instagram / okmagazine_ru

Фото © Instagram / okmagazine_ru

36-летняя Мария Кожевникова — политик и актриса — получила известность, сыграв Аллу в сериале "Универ"

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

31-летняя актриса Лукерья Ильяшенко стала популярна после сериалов "Молодёжка" и "Аванпост"

Фото © Instagram / voguerussia

Фото © Instagram / voguerussia

21-летняя фигуристка Евгения Медведева, которая завоевала восемь медалей в российских и международных чемпионатах, в том числе и на Олимпийских играх

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

43-летняя Мария Лемешева — главный редактор издания "Кинорепортёр", а также колумнист журналов Marie Claire, Cosmopolitan и Hello

Фото © Instagram / marialemesheva_official

Фото © Instagram / marialemesheva_official

25-летняя Рина Ващенко — начинающая актриса, в списке фильмов которой пока не так много картин

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

35-летняя актриса и кинопродюсер Анна Пескова стала популярна после роли в фильме "Прощаться не будем"

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

74-летняя Татьяна Михалкова — член-корреспондент Российской академии художеств, супруга президента ММКФ Никиты Михалкова

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

10 звёзд на "Золотом глобусе", которые перетянули всё внимание на свои невероятные наряды

10 звёзд на "Золотом глобусе", которые перетянули всё внимание на свои невероятные наряды

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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