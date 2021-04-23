10 звёзд на ММКФ, наряды которых оказались настолько неуместными, что растерялись даже папарацци

32-летняя актриса Алёна Чехова, которая стала популярна после фильмов "Прощаться не будем" и "В спорте только девушки"

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33-летняя актриса Кристина Асмус запомнилась многим по роли Вари в "Интернах" и неоднозначном фильме "Текст"

Фото © LIFE / Павел Баранов

32-летняя актриса Агата Муцениеце прославилась после ролей в таких сериалах, как "Закрытая школа" и "Мажор"

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36-летняя Мария Кожевникова — политик и актриса — получила известность, сыграв Аллу в сериале "Универ"

Фото © LIFE / Павел Баранов

31-летняя актриса Лукерья Ильяшенко стала популярна после сериалов "Молодёжка" и "Аванпост"

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21-летняя фигуристка Евгения Медведева, которая завоевала восемь медалей в российских и международных чемпионатах, в том числе и на Олимпийских играх

Фото © LIFE / Павел Баранов

43-летняя Мария Лемешева — главный редактор издания "Кинорепортёр", а также колумнист журналов Marie Claire, Cosmopolitan и Hello

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25-летняя Рина Ващенко — начинающая актриса, в списке фильмов которой пока не так много картин

Фото © LIFE / Павел Баранов

35-летняя актриса и кинопродюсер Анна Пескова стала популярна после роли в фильме "Прощаться не будем"

Фото © LIFE / Павел Баранов

74-летняя Татьяна Михалкова — член-корреспондент Российской академии художеств, супруга президента ММКФ Никиты Михалкова

Фото © LIFE / Павел Баранов

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