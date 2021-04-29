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Тихановская не планирует участвовать в возможных новых выборах в Белоруссии

Она заявила, что к власти никогда не стремилась, а лишь хотела организовать справедливое голосование.

29 апреля 2021, 17:50
<p>Фото © AP Photo / Raul Mee / ТАСС</p>

Фото © AP Photo / Raul Mee / ТАСС

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не будет участвовать в возможных новых выборах, проведения которых требует оппозиция. Об этом она сказала в ходе интернет-семинара, проведённого вашингтонским Институтом имени Маккейна.

"Я не буду принимать участия в новых свободных и справедливых выборах, к проведению которых мы стремимся. Мой мандат заключается только в том, чтобы организовать эти выборы. Но я не буду принимать участия", — заявила Тихановская.

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Лидер белорусской оппозиции добавила, что никогда не стремилась к власти.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской. Сама же она сразу после выборов покинула Белоруссию и устроила настоящее турне по Европе.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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