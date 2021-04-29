Умер обвинённый в госизмене физик Виктор Кудрявцев

Учёный-физик и бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев, ранее обвинённый в госизмене, умер на 78-м году жизни. Об этом сообщил в "Фейсбуке" его адвокат Иван Павлов.

"Виктору Кудрявцеву было 77 лет. Его обвиняли в госизмене, а после, несмотря на большое количество болезней, отправили в СИЗО", — говорится в сообщении.

По словам Павлова, из "Лефортово" физик уже вышел с диагностированной онкологией. Его адвокаты добились приостановки дела до выздоровления подсудимого. Однако он скончался.

Напомним, Кудрявцева обвиняли в передаче государству – члену НАТО секретных гиперзвуковых разработок по проектам ракетных комплексов "Авангард" и "Кинжал".

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