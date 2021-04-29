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Умер обвинённый в госизмене физик Виктор Кудрявцев

Учёного подозревали в передаче государству – члену НАТО секретных гиперзвуковых разработок по проектам ракетных комплексов "Авангард" и "Кинжал".

29 апреля 2021, 18:04
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Учёный-физик и бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев, ранее обвинённый в госизмене, умер на 78-м году жизни. Об этом сообщил в "Фейсбуке" его адвокат Иван Павлов.

"Виктору Кудрявцеву было 77 лет. Его обвиняли в госизмене, а после, несмотря на большое количество болезней, отправили в СИЗО", — говорится в сообщении.

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По словам Павлова, из "Лефортово" физик уже вышел с диагностированной онкологией. Его адвокаты добились приостановки дела до выздоровления подсудимого. Однако он скончался.

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Напомним, Кудрявцева обвиняли в передаче государству – члену НАТО секретных гиперзвуковых разработок по проектам ракетных комплексов "Авангард" и "Кинжал".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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