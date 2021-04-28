"Не отдай меня, мать!" Кто виноват в сексуальном скандале с Еленой Прокловой

Со смешанным чувством омерзения, сопереживания, ненависти и зависти народ приступил к просмотру сексуальных откровений одной из самых привлекательных актрис советско-русского кино Елены Прокловой.

Руки из-под одеяла, чтобы я видел! В эфире — передача "MILF в страхе перед сексом". Ну, во-первых, нам бы всем так шикарно выглядеть, как Елена Игоревна. И да — со свойственным ей талантом она весьма эмоционально рассказала, как вся её жизнь прошла без секс-удовольствий из-за детской травмы, которую нанёс ей некий неустановленный взрослый актёр, с которым она снималась в одном кинофильме, когда ей было 15. Бац — круг подозреваемых резко ограничился примерно до трёх — аудитория полезла читать фильмографию актрисы.

Сюжет довольно типовой: девочку-подростка соблазнял, но технически так и оставил девственницей некий популярный актёр. "Он самоудовлетворялся" и так "год за годом" — где -то в американской тюрьме волком завыл Вайнштейн, и улыбнулся на свободе Вуди Аллен.

В общем, история банальная и пошлая, как половая жизнь в актёрской профессии. Налицо все признаки не то чтобы харассмента, но и просто растления малолетних, хотя у нас с 1960 года возраст согласия не был установлен — и судьи по дефолту считали с 14. И, стало быть, женатого с детьми актёра даже задним числом не сильно можно за что-то привлечь, к тому же он уже умер. Ну вот, круг подозреваемых сузился до одного. И, судя по нервической реакции актрисы Зудиной, все догадки оказались верными.

Тогда весь спич героини про страшную тайну, о которой никто никогда не знал, он как бы мимо. Оказывается, все всё знали — актёрский мирок крохотный, как бы он ни надувал щёки, корча из себя соль земли. А дальше — только борьба амбиций и толкований. А также история морального растления подростка в шоу-бизнесе.

Но проблема-то гораздо шире и глубже её подачи. Телевидение и ведущая программы Кудрявцева делает всё, чтобы её максимально опошлить с одной стороны и слезливо драматизировать с другой, — "займите кресло игрока", вот весь этот антураж, когда актрису сначала по сценарию толкают рассказывать про постройку дома и прочие тихие радости успешного человека. А потом стучат зрителю камнем по башке "страшной тайной" со слезами героини, которая, оказывается, только снаружи успешная была, а страх перед сексом, заставлявший героиню искать всё новых и новых партнёров, разрушил её прекрасную жизнь. Что самое интересное: все наиболее невыносимые и пошлые программы про секс-маньяков и теперь растлителей отчего-то принадлежат именно женщинам. То Собчак, то Кудрявцева. Эта гнусность сродни тому садизму, который транслируется акушерками в роддомах по отношению к самим женщинам. Если не верите, спросите любую рожавшую женщину в стране. Забираясь на вершину пищевой пирамиды, отчего-то именно женщины превращаются в конченых моральных уродов. Обидно? Ну так вспомните, что вы пятнадцать минуту назад несли в своём фейсбуке про Мизулину или Яровую…

Но даже атмосфера одесского шалмана с азартными играми, которой одаряет публику телевидение, не может скрыть основных универсальных проблем. У Елены Игоревны это проскальзывает в пассаже про мать. Мать не хочет её слушать и слышать, когда она приходит к ней со своей бедой: "Взрослый дяденька прижимает меня к члену, что делать?" Но и героиня ничего толком не говорит матери, да и мать отказывается додумывать за неё её проблемы. Скажу больше: более чем в половине случаев, даже если подросток рассказывает матери что-то такое, он не получит ответа или его же и обвинит мать в том, что он делает что-то не так ("а нечего было мини-юбку надевать — сама виновата и вообще ты всё врёшь"). А так как растлители чаще всего — это близкие родственники: дяди, тёти, друзья родителей, то ребёнок нарывается ещё и на скандал, который затем оборачивается разрывом с семьёй. Потому что "оклеветала". Дома у вас проблемы, девочки, а не на рабочем месте и не в тёмном углу детской площадки.

И да, конечно, тогда же не было соцсетей, где можно было бы задать вопрос серой, завистливой и априори злобной массе подписоты и "френдов": "Что делать, если тебя зажимает женатый актёр?"

Но тогда не было, а сейчас есть, и поэтому сейчас весь спектр мнений (которые исходят от толпы априори безликих персонажей, чьё мнение и в урожайный год на фиг никому не упёрлось) разлился в Рунете, выплёскиваясь на голову актрисы, которая посмела рассказать про свою боль. Кто-то обвиняет её в запоздалой клевете на заслуженного мёртвого человека, кто-то щёлкает челюстью: "Да я бы ему дала без разговоров, а ты дура", "Речь не идёт о ребёнке. Речь идёт о женщине в годах, решившей добрать известности". Подключились даже коллеги (и опять — та-да — конечно, женщины из числа ровесниц), которые предложили за такие откровения исключить актрису из числа рукопожатных. "Равнозначно мерзко как закрывать глаза на тяжкое преступление, так и голословно обвинять в нём".

Бла-бла-бла. Всё, что может выдать местная образованщина, научившаяся тыкать пальцами в клавиши, — моральная паника. И полная неспособность помочь ни себе, ни другому.

Рассказ Прокловой не сработал. Интеллигентская тусовочка не способна мыслить никакими категориями, кроме денежных. В этом актрису, кстати, тоже обвинили: "Она же получила гонорар!"