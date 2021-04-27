Пиар на могилах дедов: почему легендарную военную песню Марка Бернеса исполняет немец с акцентом

Тимур Бекмамбетов, опытный продюсер и режиссёр, что такое привлечь зрительское внимание к новому проекту, знает не понаслышке. Но сегодня, скажем прямо, мэтр удивил. Сбил всех с толку новоиспечённым саундтреком к своей новой военной драме "Девятаев", показ которой прошёл в выходные в Екатеринбурге.

Патриотичная, с присущим для мэтра высоким уровнем бюджета и спецэффектов картина повествует о советском лётчике-герое Девятаеве, который сумел сбежать из немецкого концлагеря на угнанном им вражеском бомбардировщике. Только вот саундтрек к кинофильму подарил продюсеру тот самый вокалист Тилль Линдеманн из, по большей части, скандально известной немецкой группы Rammstein.

В треке Линдеманн неожиданно для нас всех перепел знаменитую песню Марка Бернеса "Любимый город" из легендарного советского кинофильма "Истребители" 1939 года, которая является для каждого русского человека одной из самых значимых песен Победы.

Теперь представьте песню Победы с немецким акцентом, с лицом и голосом уже немолодого этнического немца, с пошлым татуажем на глазах, с сомнительной репутацией и ориентацией? Тем более что в советском боевом летательном аппарате мы привыкли видеть лица русских героев, но никак не немцев. Уж извините. Это даже скорее не "привычка", это память, которую не должны никоим образом видоизменять даже в рамках художественной формы. Лучше не надо.

Ещё не утих скандал прошлого года, когда тот же неугомонный Тилль опубликовал порнографический клип, снятый в Санкт-Петербурге, а тут этот же гражданин предлагает нам своё новое спорное творчество. Прямо-таки не успеваем перестроиться.

Возможно, эту бурную творческую энергию нужно направлять непосредственно на ту самую музыку, за которую слушатели и любят эту группу, работать в том же формате, что ли. Я почти уверен, что позыв музыканта является благородным и ничего кроме музыки не имелось в виду. Человек творческий всегда чего-то ищет. Но, наверное, это скорее наша национальная травма, чем его ошибка. Рана, которая вряд ли заживёт когда-либо, как её ни лечи, ни маскируй или трансформируй.

В любом случае ответственность за этот перформанс лежит не на певце, а на создателе кинопроекта, на уважаемом господине Бекмамбетове. Вероятно, долгое время живя в Америке, в доме, некогда принадлежавшем легендарному американцу Уолту Диснею, где и проживает нынче Тимур, ненароком разыгрывается фантазия, и в широком порыве стираются исторические и национально-культурные рамки. Но боюсь, что все мы живём не в формате диснеевских мультиков. С войной всё намного сложнее.

Знаете, некоторые старые вещи лучше вообще не трогать руками. Например, бабушкин фарфор в старом серванте — он не годится для каждодневной сервировки под фастфуд, так же как и старые письма с фронта не годятся для "Тиктока" или для текста под накачанной попой в "Инстаграме". Дедову медаль за взятие Берлина точно не стоит надевать на себя, если ты немец или человек нетрадиционной ориентации. Таковы правила у нас, взрослых русских людей. Память о таких страшных событиях, как война, удерживает нас от глупых поступков, ориентирует нас в историческом пространстве как нацию и как Людей с большой буквы.

Когда вы слышите мелодию, которая впитана с детства с молоком матери, с историческими, военными хрониками Второй мировой войны, со всеми многочисленными до недавнего времени непрерываемыми Парадами Победы, с рассказами ветеранов о героическом противостоянии врагу, о загубленных миллионах русских людей, немецкий акцент влияет на нас совсем иначе, чем на американского или европейского гражданина. Такова наша культурная особенность.

Бекмамбетов хоть и рассказал, что Линдеманн сам пришёл к нему с предложением исполнить эту песню для фильма, но всё же, являясь русским творческим человеком, на мой взгляд, поспешил в угоду продвижению своего аудиовизуального продукта и перешёл грань разумного пиара.

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