В Госдуму внесли законопроект о статусе апартаментов

В случае принятия он вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

В Госдуму внесён законопроект о правовом статусе апартаментов. Согласно ему Жилищный, Земельный и Градостроительный кодексы должны включать понятие "многофункциональное здание". Также документ разрешает перевод нежилых помещений в жилые, но с условием, что они находятся на одной лестничной площадке.

"Предусматривается, что перевод нежилого помещения в жилое помещение в многофункциональном здании допускается, если в жилые помещения переводятся все нежилые помещения на лестничной площадке при условии соблюдения ограничений доступа собственников и пользователей нежилых помещений к жилым помещениям", — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что в понятие "многофункциональные здания" включаются постройки, состоящие из нежилых и жилых помещений и расположенные вне границ жилой застройки, например, в общественно-деловой зоне. Планируется предусмотреть критерии для их расположения.