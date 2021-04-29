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В Госдуму внесли законопроект о статусе апартаментов

В случае принятия он вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

29 апреля 2021, 18:19
<p>Апартаменты "Звёзды Арбата" в Москве. Фото © ТАСС / Андрей Гордеев</p>

Апартаменты "Звёзды Арбата" в Москве. Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

В Госдуму внесён законопроект о правовом статусе апартаментов. Согласно ему Жилищный, Земельный и Градостроительный кодексы должны включать понятие "многофункциональное здание". Также документ разрешает перевод нежилых помещений в жилые, но с условием, что они находятся на одной лестничной площадке.

"Предусматривается, что перевод нежилого помещения в жилое помещение в многофункциональном здании допускается, если в жилые помещения переводятся все нежилые помещения на лестничной площадке при условии соблюдения ограничений доступа собственников и пользователей нежилых помещений к жилым помещениям", — говорится в пояснительной записке к документу.

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Отмечается, что в понятие "многофункциональные здания" включаются постройки, состоящие из нежилых и жилых помещений и расположенные вне границ жилой застройки, например, в общественно-деловой зоне. Планируется предусмотреть критерии для их расположения.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа внести поправки по правовому статусу помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для проживания граждан. А ещё Лайф рассказывал, что экономисты озвучили четыре главных совета для выгодной покупки недвижимости в 2021 году.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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